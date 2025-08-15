Тысячи владельцев солнечных электростанций рискуют получить штрафы из-за новых правил

Несоблюдение правила грозит штрафами за несанкционированную подачу электроэнергии в сеть, которые могут составлять сотни крон в месяц. Наказание рассчитывается исходя из объема переданной энергии и максимальной 15-минутной мощности, сумма указывается в счете за поставку.





Проблема затронула и тех, кто формально не имеет разрешения на передачу излишков в сеть — требование распространяется на всех.





По данным дистрибьютора EG.D, работающего в Южночешском и Южноморавском краях, а также в отдельных районах Высочины, Злинского и Оломоуцкого краев, около 2 000 владельцев солнечных установок до сих пор не оформили ответственность за отклонение — примерно пятая часть от первоначального числа. Компания продолжает рассылать уведомления, но штрафы пока не применяет.





У группы ČEZ таких клиентов около 900. С сентября 2024 года компания проинформировала свыше 60 000 владельцев фотогальванических установок, а за последний месяц смогла сократить число нарушителей еще на 400.





Pražská energetika (PRE) в своем регионе насчитала почти 500 таких случаев. PREdistribuce рассылает письма с требованием обратиться к своему поставщику и заключить соответствующий договор или допсоглашение. Штрафы пока не взимаются.





Особо рискуют участники систем коллективного потребления и обмена электроэнергией: без оформленной ответственности за отклонение их могут исключить из схемы. По данным Электроэнергетического дата-центра, в конце июля в Чехии было около 350 таких домохозяйств.