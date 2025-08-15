Тысячи владельцев солнечных электростанций рискуют получить штрафы из-за новых правил
15 августа 2025
16:30
680
С 1 июля 2025 года в Чехии вступили в силу новые требования для владельцев солнечных электростанций: каждый объект должен иметь два отдельных EAN-кода — для потребления и для генерации электроэнергии. По производственному коду собственник обязан заключить договор с выбранным поставщиком, который возьмет на себя ответственность за так называемое «отклонение» — разницу между запланированным и фактическим объемом выработки. Без этого продавать или даже делиться электроэнергией запрещено.
Несоблюдение правила грозит штрафами за несанкционированную подачу электроэнергии в сеть, которые могут составлять сотни крон в месяц. Наказание рассчитывается исходя из объема переданной энергии и максимальной 15-минутной мощности, сумма указывается в счете за поставку.
Проблема затронула и тех, кто формально не имеет разрешения на передачу излишков в сеть — требование распространяется на всех.
По данным дистрибьютора EG.D, работающего в Южночешском и Южноморавском краях, а также в отдельных районах Высочины, Злинского и Оломоуцкого краев, около 2 000 владельцев солнечных установок до сих пор не оформили ответственность за отклонение — примерно пятая часть от первоначального числа. Компания продолжает рассылать уведомления, но штрафы пока не применяет.
У группы ČEZ таких клиентов около 900. С сентября 2024 года компания проинформировала свыше 60 000 владельцев фотогальванических установок, а за последний месяц смогла сократить число нарушителей еще на 400.
Pražská energetika (PRE) в своем регионе насчитала почти 500 таких случаев. PREdistribuce рассылает письма с требованием обратиться к своему поставщику и заключить соответствующий договор или допсоглашение. Штрафы пока не взимаются.
Особо рискуют участники систем коллективного потребления и обмена электроэнергией: без оформленной ответственности за отклонение их могут исключить из схемы. По данным Электроэнергетического дата-центра, в конце июля в Чехии было около 350 таких домохозяйств.
