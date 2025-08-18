С января разовый билет на общественный транспорт в Праге подорожает с 30 до 39 крон

С января 2026 года разовый 30-минутный билет на общественный транспорт в Праге (MHD) подорожает с 30 до 39 крон, а при покупке через приложение Lítačka — до 36 крон. Это решение сегодня утвердили члены городского совета вместе с предложением о повышении тарифов в Пражской интегрированной транспортной системе (PID), связывающей Среднечешский край и столицу. Инициатором изменений выступило руководство края.