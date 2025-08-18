С января разовый билет на общественный транспорт в Праге подорожает с 30 до 39 крон
18 августа 2025
18:00
491
С января 2026 года разовый 30-минутный билет на общественный транспорт в Праге (MHD) подорожает с 30 до 39 крон, а при покупке через приложение Lítačka — до 36 крон. Это решение сегодня утвердили члены городского совета вместе с предложением о повышении тарифов в Пражской интегрированной транспортной системе (PID), связывающей Среднечешский край и столицу. Инициатором изменений выступило руководство края.
Первоначальный план не предполагал повышения цен на городской транспорт, но его добился советник по финансам Зденек Коваржик (ODS). Против выступили представители Пиратской партии. Также совет одобрил первоначальное предложение о подорожании билетов между Прагой и пригородами: с января разовые билеты подорожают на 30%, а временные проездные — на 25%.
«Меняются цены только на разовые билеты, которые в основном используют туристы», — пояснил Коваржик.
90-минутный разовый билет подорожает с 40 до 50 крон, а в приложении Lítačka — до 46 крон.
90-минутный разовый билет подорожает с 40 до 50 крон, а в приложении Lítačka — до 46 крон.
Пиратская партия, курирующая транспорт, выступила против повышения цен в столице.
«Сейчас неподходящее время для подорожания», — заявил председатель клуба и советник Даниэль Мазур.
«Сейчас неподходящее время для подорожания», — заявил председатель клуба и советник Даниэль Мазур.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
18 АВГУСТА 2025
740
13:30
18 АВГУСТА 2025
730
11:00
18 АВГУСТА 2025
1091
09:30
18 АВГУСТА 2025
1286
08:30
18 АВГУСТА 2025
3107
17:30
17 АВГУСТА 2025
2561
15:30
17 АВГУСТА 2025
1821
11:30
17 АВГУСТА 2025
2691
15:30
16 АВГУСТА 2025
2211
11:30
16 АВГУСТА 2025
1334
10:30
16 АВГУСТА 2025
2081
09:16
16 АВГУСТА 2025
2070
21:00
15 АВГУСТА 2025
1194