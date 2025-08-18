ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

С января разовый билет на общественный транспорт в Праге подорожает с 30 до 39 крон

18 августа 2025
18:00
С января 2026 года разовый 30-минутный билет на общественный транспорт в Праге (MHD) подорожает с 30 до 39 крон, а при покупке через приложение Lítačka — до 36 крон. Это решение сегодня утвердили члены городского совета вместе с предложением о повышении тарифов в Пражской интегрированной транспортной системе (PID), связывающей Среднечешский край и столицу. Инициатором изменений выступило руководство края.
Первоначальный план не предполагал повышения цен на городской транспорт, но его добился советник по финансам Зденек Коваржик (ODS). Против выступили представители Пиратской партии. Также совет одобрил первоначальное предложение о подорожании билетов между Прагой и пригородами: с января разовые билеты подорожают на 30%, а временные проездные — на 25%.

«Меняются цены только на разовые билеты, которые в основном используют туристы», — пояснил Коваржик.

90-минутный разовый билет подорожает с 40 до 50 крон, а в приложении Lítačka — до 46 крон.

Пиратская партия, курирующая транспорт, выступила против повышения цен в столице.
«Сейчас неподходящее время для подорожания», — заявил председатель клуба и советник Даниэль Мазур. 
