Большинство чехов поддерживает право геев и лесбиянок на брак и усыновление

19 августа 2025
16:30
273
Большинство граждан Чехии считает, что однополые пары должны иметь право на брак и усыновление детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM), проведённого в конце мая – начале июня среди 1712 респондентов старше 15 лет.
Согласно данным исследования, 64% чехов и чешек поддерживают право геев и лесбиянок вступать в брак, а 66% – возможность усыновления детей из детских домов. Ещё больше, 81% опрошенных, выступают за право на усыновление ребёнка партнёра или партнёрши. 

Наибольшую поддержку получило право на заключение зарегистрированного партнёрства – его одобряют 85% респондентов, против выступают 12%. С 2025 года в Чехии зарегистрированное партнёрство заменено новым форматом партнёрства, который предоставляет почти все права супругов, за исключением права на усыновление. 

Поддержка зависит от личного опыта общения с ЛГБТК+: 
  • среди тех, у кого есть друзья или знакомые геи и лесбиянки, за брак для всех выступают 72%, за усыновление детей из детских домов – 73%, за усыновление ребёнка партнёра – 85%, за партнёрство – 90%;
  • среди тех, у кого таких знакомых нет, показатели ниже, но большинство также поддерживает права ЛГБТК+ (53% за брак, 55% за усыновление из детдомов, 73% за усыновление ребёнка партнёра, 79% за партнёрство).

По данным CVVM, права геев и лесбиянок чаще поддерживают женщины, люди до 40 лет и респонденты с высшим образованием.
 
Что касается отношения общества к открытой гомосексуальности, 62% чехов уверены, что признание ориентации не принесёт человеку проблем в их городе или селе, однако 34% полагают обратное.
лгбт Чехия
