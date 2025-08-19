Большинство чехов поддерживает право геев и лесбиянок на брак и усыновление





Согласно данным исследования, 64% чехов и чешек поддерживают право геев и лесбиянок вступать в брак , а 66% – возможность усыновления детей из детских домов. Ещё больше, 81% опрошенных, выступают за право на усыновление ребёнка партнёра или партнёрши.

Наибольшую поддержку получило право на заключение зарегистрированного партнёрства – его одобряют 85% респондентов, против выступают 12%. С 2025 года в Чехии зарегистрированное партнёрство заменено новым форматом партнёрства, который предоставляет почти все права супругов, за исключением права на усыновление.





Поддержка зависит от личного опыта общения с ЛГБТК+:

среди тех, у кого есть друзья или знакомые геи и лесбиянки, за брак для всех выступают 72%, за усыновление детей из детских домов – 73%, за усыновление ребёнка партнёра – 85%, за партнёрство – 90%;

среди тех, у кого таких знакомых нет, показатели ниже, но большинство также поддерживает права ЛГБТК+ (53% за брак, 55% за усыновление из детдомов, 73% за усыновление ребёнка партнёра, 79% за партнёрство).