На самой высокой башне Чехии открылась смотровая площадка для туристов

20 августа 2025
15:00
54
В Брно для туристов открыта смотровая площадка на крыше 111-метрового AZ Tower — самой высокой башни Чехии. Она предлагает вид на город с птичьего полета, а при особенно ясной погоде с террасы Sky View 111 можно разглядеть даже вершины Альп.
Ранее площадка использовалась нерегулярно, в основном по запросу, для праздников и общественных мероприятий. Сейчас она работает как полноценная туристическая достопримечательность. «Изначально планировалось открыть смотровую площадку еще при строительстве AZ Tower, но только сейчас мы сделали ее новой туристической точкой. Интерес к ней очень большой», — сообщил председатель комитета собственников здания Ондржей Стойаспал.
Подъем по 100 ступеням 
Sky View 111 посещают группами до 15 человек. Лифт поднимает гостей на 30-й этаж, дальше — только пешком по 100 ступеням до террасы. Конструкция площадки выполнена из металлических решеток, поэтому Стойаспал советует выбирать удобную обувь: «Посетитель должен быть физически готов преодолеть подъем». 

Среди гостей — автоклубы, группы школьников и пенсионеров, которые приезжают в Брно на экскурсии или отдых. Продолжительность посещения — около 30 минут. Билеты можно забронировать через официальный сайт площадки. 


Цена и вместимость 
Взрослый билет стоит 250 крон, дети и молодежь от 7 до 18 лет платят половину стоимости. Дети до шести лет и пенсионеры старше 65 лет должны подготовить для входа 50 крон. Ежедневная вместимость террасы — 200 человек. 

История и архитектура AZ Tower 
Башня построена по проекту Архитектурного бюро Буриан — Крживинка. Здание выделяется оригинальной архитектурой, в нем расположены офисы и апартаменты. Первоначально планировалось построить башню высотой 85 метров, затем проект изменили, и она достигла 109,5 метра. С учетом металлической конструкции высота составляет 111 метров, а антенна на вершине — 116 метров. 

Sky View 111 стала новой визитной карточкой Брно и самой высокой смотровой площадкой Чехии, позволяя увидеть город с необычного ракурса.
