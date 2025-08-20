На самой высокой башне Чехии открылась смотровая площадка для туристов

Ранее площадка использовалась нерегулярно, в основном по запросу, для праздников и общественных мероприятий. Сейчас она работает как полноценная туристическая достопримечательность. «Изначально планировалось открыть смотровую площадку еще при строительстве AZ Tower, но только сейчас мы сделали ее новой туристической точкой. Интерес к ней очень большой», — сообщил председатель комитета собственников здания Ондржей Стойаспал.



Подъем по 100 ступеням





Sky View 111 посещают группами до 15 человек. Лифт поднимает гостей на 30-й этаж, дальше — только пешком по 100 ступеням до террасы. Конструкция площадки выполнена из металлических решеток, поэтому Стойаспал советует выбирать удобную обувь : «Посетитель должен быть физически готов преодолеть подъем».







Среди гостей — автоклубы, группы школьников и пенсионеров, которые приезжают в Брно на экскурсии или отдых . Продолжительность посещения — около 30 минут. Билеты можно забронировать через официальный сайт площадки.

Цена и вместимость





Взрослый билет стоит 250 крон, дети и молодежь от 7 до 18 лет платят половину стоимости. Дети до шести лет и пенсионеры старше 65 лет должны подготовить для входа 50 крон. Ежедневная вместимость террасы — 200 человек.

История и архитектура AZ Tower





Башня построена по проекту Архитектурного бюро Буриан — Крживинка. Здание выделяется оригинальной архитектурой, в нем расположены офисы и апартаменты. Первоначально планировалось построить башню высотой 85 метров, затем проект изменили, и она достигла 109,5 метра. С учетом металлической конструкции высота составляет 111 метров, а антенна на вершине — 116 метров.

Sky View 111 стала новой визитной карточкой Брно и самой высокой смотровой площадкой Чехии, позволяя увидеть город с необычного ракурса.