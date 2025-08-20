ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Трамваи в Праге 6 частично не будут ходить с 20 по 31 августа

20 августа 2025
19:30
20 августа 2025 года Пражское транспортное предприятие начинает ремонт устаревших рельсов на трамвайной линии по улице Svatovítská под перекрестком с Milady Horákové. Работы продлятся до воскресенья, 31 августа 2025 года; в этот период закрыт участок между остановками Prašný most и Vítězné náměstí («Кулатяк»).
Коротко по изменениям:
  • Ограничение затронет несколько основных маршрутов. Трамваи 8, 18 и 91 от Hradčanská будут идти через Prašný most и Vozovna Střešovice на Malovanka, где временно завершат маршрут.
  • Маршруты 20 и 26 пойдут из Hradčanská через Prašný most и Brusnici до Pohořelec с разворотом в кольце Dlabačov.
  • Для обслуживания района вводятся временные линии: днем — трамвай 30 (Nádraží Podbaba — Dědina), ночью — линия 90 (Nádraží Podbaba — Divoká Šárka).
  • Между Hradčanská и Dejvická курсируют замещающие автобусы: днем — X20, ночью — X91.

Участок между Prašný most и Vítězné náměstí — один из самых загруженных в городе, он связывает Hradčanská с Dejvice и университетским кампусом на Vítězné náměstí; ограничения повлияют на несколько тысяч человек ежедневно.
