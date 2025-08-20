Трамваи в Праге 6 частично не будут ходить с 20 по 31 августа

20 августа 2025 года Пражское транспортное предприятие начинает ремонт устаревших рельсов на трамвайной линии по улице Svatovítská под перекрестком с Milady Horákové. Работы продлятся до воскресенья, 31 августа 2025 года; в этот период закрыт участок между остановками Prašný most и Vítězné náměstí («Кулатяк»).