С января в Чехии будут ужесточены правила предоставления убежища и миграции

21 августа 2025

Президент Петр Павел подписал сегодня поправку, которая, по мнению авторов из числа депутатов коалиции, ускорит процедуру предоставления международной защиты и ограничит ее злоупотребление. Изменения также должны улучшить контроль за передвижением и пребыванием просителей убежища и мигрантов.