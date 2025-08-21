С января в Чехии будут ужесточены правила предоставления убежища и миграции
21 августа 2025
13:30
Президент Петр Павел подписал сегодня поправку, которая, по мнению авторов из числа депутатов коалиции, ускорит процедуру предоставления международной защиты и ограничит ее злоупотребление. Изменения также должны улучшить контроль за передвижением и пребыванием просителей убежища и мигрантов.
Документ основан на миграционном пакте Европейского союза и является ответом на меры, которые уже приняли или готовят другие государства-члены против нелегальной миграции.
Согласно поправке, власти смогут применять более жесткие меры в отношении иностранцев в случае неоднократных серьезных правонарушений. Поправка также изменяет закон, принятый в связи с притоком украинских беженцев после российской военной инвазии. Государство сможет и в дальнейшем отклонять ходатайства о временной защите тех беженцев из Украины, которые уже имеют или имели ее в другой стране ЕС.
Законопроект предусматривает, например, что если иностранец будет выслан, он не сможет больше просить убежища, что должно предотвратить подачу целевых заявлений о международной защите. В случае если о высылке решит другое государство-член, в Чехии решение повторно приниматься не будет. Процедура отказа в предоставлении международной защиты и решение о возвращении иностранца в страну происхождения будут объединены в одно.
Суды должны будут рассмотреть, следует ли в случае осуждения иностранца за преступную деятельность также назначить ему наказание в виде высылки.
Мигранты будут проходить новое эпидемиологическое обследование. Полиция и органы власти смогут использовать информацию с мобильных телефонов мигрантов для установления их личности. По данным Министерства внутренних дел, органы власти также смогут определять место пребывания просителей убеждения или обязывать их проживать в центрах для беженцев. Органы власти смогут ограничить социальные стандарты просителей убеждения в отношении проживания и питания, а также ограничить их доступ к рынку труда.
Министерство по делам азилов и миграционной политики будет принимать решения в более короткие сроки. Более оперативно они должны будут действовать в случае обжалования решений в суде. Будут расширены обязанности просителей убежища перед Министерством внутренних дел и полицией, в частности в отношении представления необходимых документов.
Власти смогут аннулировать или не продлевать вид на жительство иностранцам, которые три раза в течение года совершают правонарушения, занесенные в реестр. Речь идет, в частности, о правонарушениях против общественного порядка, гражданского сожительства и против собственности, таких как неоднократные кражи в магазинах, нанесение телесных повреждений, грубое насилие или использование пиротехнических средств на спортивных соревнованиях.
Изменение закона, известного как lex Ukrajina, является реакцией на вердикт Верховного административного суда, согласно которому Чехия не может отклонять заявления украинцев на основании того, что они уже имеют или имели временную защиту в другом государстве ЕС. Поэтому в закон будет добавлен еще один повод для отклонения заявления о временной защите, который будет применяться именно к этим иностранцам. Государство сможет воспользоваться им после того, как Министерство внутренних дел сообщит Европейской комиссии о наличии риска исчерпания возможностей для преодоления последствий массового притока беженцев.
