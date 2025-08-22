«Иди домой, Иван!» — в Праге прошел митинг перед посольством России
22 августа 2025
09:30
В Праге 21 авгута чешские и украинские общественные организации провели митинг перед посольством России в Праге с лозунгом «Иди домой, Иван!» («Jdi domů, Ivane!»). Акция была приурочена к 57-й годовщине вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. «21 августа — это предупреждение, что за одну ночь мы можем лишиться надежды и свободы», — прозвучало среди прочего на акции, участники которой выразили солидарность с Украиной.
После шести часов площадь Бориса Немцова напротив российского посольства постепенно заполняется. Мероприятие, посвященное годовщине августовского вторжения 1968 года, организованное совместно несколькими некоммерческими организациями, начнется через несколько минут.
Приходят люди с украинскими флагами и антироссийскими плакатами. Помимо того, чтобы вспомнить печальную годовщину, они пришли выразить поддержку атакованной Украине, которая уже четвертый год защищается от оккупантов, которые во многом не отличаются от тех, что были в 1968 году.
На сцене, установленной напротив российского посольства, висит большой плакат с надписью «Иди домой, Иван!». Такие же надписи после вторжения в Чехословакию появлялись по всей стране — «Иван» было тогда прозвищем советского солдата, и этим лозунгом люди выражали свое неприятие их присутствия на территории республики. Как и советские солдаты, подобные лозунги на протяжении многих лет появлялись и в других странах Центральной и Восточной Европы, куда Советский Союз послал свои танки.
На сцене перед толпой, собравшейся на площади Бориса Немцова, выступил свидетель августовской оккупации Йиржи Колда. 57 лет назад во время оккупации советские солдаты ранили его, хотя он сдался: «Я поднял руки, но они все равно стреляли. Затем меня отвезли в здание советского посольства, где ждали, пока я истеку кровью. "Этот напал на меня с оружием в руках", — сказал солдат, который стрелял в меня из автомата. Но это была неправда, и эта ложь продолжала распространяться».
«Тогда я понял, что это русские, это в менталитете их народа. Эти ложь тянется за ними до сих пор. Трудно общаться с режимом, построенным на лжи. Россия в этом плане осталась прежней, и мы видим это сегодня в Украине», — сказал сегодня 83-летний Йиржи Колда. Толпа ответила ему аплодисментами.
Еще одним свидетелем, выступившим в рамках мероприятия, был Алексей Женат — российский солдат, дезертировавший в 80-х годах из оккупационной армии. «До сих пор ему в России грозит смертная казнь», — сказала перед выходом бывшего солдата на сцену ведущая.
«Я дезертировал, чтобы остаться на стороне правды», — сказал он в начале своего выступления. Далее он говорил об опасности дезинформации и лжи, которые в настоящее время распространяет его родная страна: «Пророссийские фракции в мире распространяют дезинформацию, которая разжигает ненависть к украинцам. Ложь о помощи, о коррупции, о «бесполезности» сопротивления — все это разъедает нашу солидарность».
После аплодисментов собравшиеся замолчали, чтобы послушать украинскую народную песню «Ой у лузи червона калина» в исполнении певицы Светланы Рейхель. После начала войны эта песня стала символом украинского сопротивления и несокрушимости украинского народа. «Песня напоминает о том, что даже если народ согнут под тяжестью агрессии, он снова поднимется», — подытожила ведущая.
«Слава Украине! Слава Чешской Республике!» — завершила свое выступление певица.
Как и в прошлом году, мероприятие было организовано совместно некоммерческими организациями «Человек в беде» (Člověk v tísni), некоммерческая организация «Память народа» (Paměť národa), общественно-политическое объединение «Миллион мгновений для демократии» (Milion chvilek pro demokracii) и «Европейский конгресс украинцев».
