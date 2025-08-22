«Иди домой, Иван!» — в Праге прошел митинг перед посольством России

В Праге 21 авгута чешские и украинские общественные организации провели митинг перед посольством России в Праге с лозунгом «Иди домой, Иван!» («Jdi domů, Ivane!»). Акция была приурочена к 57-й годовщине вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. «21 августа — это предупреждение, что за одну ночь мы можем лишиться надежды и свободы», — прозвучало среди прочего на акции, участники которой выразили солидарность с Украиной.