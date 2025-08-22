Станция метро «Староместская» снова открыта для входа и выхода

Как сообщил руководитель пресс-службы Пражского транспортного предприятия Даниэль Шабик, «техникам и подрядчикам после чрезвычайного происшествия на станции удалось завершить ремонт второго из трех эскалаторов, соединяющих платформу с вестибюлем».







Станция была неожиданно закрыта из-за пожара на эскалаторе в субботу, 5 июля. После этого она работала только для выхода с 23 июля.





Теперь, начиная с утра пятницы, 22 августа, станция линии А в туристически оживленной зоне снова открыта и для входа. Шабик отметил, что ремонт последнего, третьего эскалатора продолжается.





Несмотря на официальное объявление о повторном открытии, утром ситуация для некоторых пассажиров оказалась запутанной: часть пространства для посадки на эскалаторы остается закрытой из-за ремонта третьего эскалатора. Со стороны трамвайной остановки визуально ничего не изменилось.





Также исчезли информационные таблички, указывавшие на выход и правильный путь к входу на станцию.