Станция метро «Староместская» снова открыта для входа и выхода

22 августа 2025
15:00
Пассажиры вновь могут входить в станцию метро «Староместская» и покидать ее. В течение последних четырех недель работала только на выход.
Как сообщил руководитель пресс-службы Пражского транспортного предприятия Даниэль Шабик, «техникам и подрядчикам после чрезвычайного происшествия на станции удалось завершить ремонт второго из трех эскалаторов, соединяющих платформу с вестибюлем». 


Станция была неожиданно закрыта из-за пожара на эскалаторе в субботу, 5 июля. После этого она работала только для выхода с 23 июля. 

Теперь, начиная с утра пятницы, 22 августа, станция линии А в туристически оживленной зоне снова открыта и для входа. Шабик отметил, что ремонт последнего, третьего эскалатора продолжается. 

Несмотря на официальное объявление о повторном открытии, утром ситуация для некоторых пассажиров оказалась запутанной: часть пространства для посадки на эскалаторы остается закрытой из-за ремонта третьего эскалатора. Со стороны трамвайной остановки визуально ничего не изменилось. 

Также исчезли информационные таблички, указывавшие на выход и правильный путь к входу на станцию.
транспорт Прага метро
