Станция метро «Староместская» снова открыта для входа и выхода
22 августа 2025
15:00
449
Пассажиры вновь могут входить в станцию метро «Староместская» и покидать ее. В течение последних четырех недель работала только на выход.
Как сообщил руководитель пресс-службы Пражского транспортного предприятия Даниэль Шабик, «техникам и подрядчикам после чрезвычайного происшествия на станции удалось завершить ремонт второго из трех эскалаторов, соединяющих платформу с вестибюлем».
Станция была неожиданно закрыта из-за пожара на эскалаторе в субботу, 5 июля. После этого она работала только для выхода с 23 июля.
Теперь, начиная с утра пятницы, 22 августа, станция линии А в туристически оживленной зоне снова открыта и для входа. Шабик отметил, что ремонт последнего, третьего эскалатора продолжается.
Несмотря на официальное объявление о повторном открытии, утром ситуация для некоторых пассажиров оказалась запутанной: часть пространства для посадки на эскалаторы остается закрытой из-за ремонта третьего эскалатора. Со стороны трамвайной остановки визуально ничего не изменилось.
Также исчезли информационные таблички, указывавшие на выход и правильный путь к входу на станцию.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 АВГУСТА 2025
376
16:30
22 АВГУСТА 2025
534
09:30
22 АВГУСТА 2025
1960
08:30
22 АВГУСТА 2025
940
21:00
21 АВГУСТА 2025
1728
19:30
21 АВГУСТА 2025
1021
18:00
21 АВГУСТА 2025
2566
16:30
21 АВГУСТА 2025
1475
15:00
21 АВГУСТА 2025
2998
13:30
21 АВГУСТА 2025
3734
12:00
21 АВГУСТА 2025
2084
11:00
21 АВГУСТА 2025
3300
09:30
21 АВГУСТА 2025
1046