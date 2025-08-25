В Германии хотят урезать пособия украинским беженцам, в Чехии в этом нет необходимости
25 августа 2025
08:30
В Чехии сейчас проживает 110 000 мужчин-беженцев из Украины в возрасте от 18 до 64 лет, из них 65 000 работают, то есть большинство. Остальные могут быть, например, студентами или лицами, ухаживающими за больными, которые не могут работать. По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, нет необходимости менять условия финансовой поддержки беженцев, как это рассматривается, например, в Германии.
В Германии дискуссия разгорелась после того, как депутат правительственной партии и эксперт по международной политике Стефан Майер раскритиковал получение пособий украинскими мужчинами, пригодными к военной службе.
«Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают от нас пособия, то что-то не так. Эта группа не имеет права на социальные выплаты. Пусть идут работать здесь, в Германии, или в Украине на войну», — сказал Майер.
Немцы даже уже подготовили закон, который регулирует условия для беженцев. Он не столь радикален, как предложение Майера, но переводит беженцев из системы пособий, которая действует и для немцев, в систему для лиц, ищущих убежища. Таким образом, пособие беженцам сократится примерно на 2 500 крон в месяц на человека.
Чешская система устроена иначе
Чешская Республика не планирует никаких изменений в отечественной системе пособий для беженцев, по мнению ответственных органов, она устроена хорошо. В Чехии украинские беженцы не имеют права на такие же пособия, как чешские граждане.
«Лица, находящиеся под временной защитой в Чехии, не имеют доступа к чешской системе социальных пособий», — пояснила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала и добавила: «Они имеют право только на гуманитарную помощь, которая в течение ограниченного времени служит в качестве пособия на основные жизненные нужды и одновременно на оплату расходов на жилье».
«При регистрации для получения временной защиты не проверяется, имеет ли данное лицо воинскую повинность», — добавила пресс-секретарь министерства внутренних дел.
«На данный момент никаких изменений не планируется. Мы считаем, что система в настоящее время функционирует и является мотивационной, о чем свидетельствует высокий уровень участия в рынке труда. Более того, он высок даже по европейским меркам», — сказал представитель Министерства труда и социальных дел Якуб Августа.
Пособия получают в основном дети
В настоящее время в Чехии проживает 378 000 человек с временной защитой, из них примерно 110 000 мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. «По данным на июнь этого года, около 65 000 из них имеют работу, то есть явное большинство», — сказал Августа, добавив, что именно на этой неделе цифры будут снова обновлены и возможно, что доля работающих будет еще выше.
«Остальная часть этой группы пока находится вне рынка труда, но это могут быть, например, вновь прибывшие, лица, осуществляющие уход, студенты или соискатели работы», — пояснил представитель министерства, подчеркнув, что общее количество лиц, получающих гуманитарную помощь, постоянно сокращается.
Весной 2022 года ее получали более 230 000 человек, а этим летом — уже только около 86 000. Кроме того, отчисления и налоги работающих беженцев уже превышают расходы на пособия и другие расходы, связанные с их пребыванием в нашей стране.
«Семь из десяти получателей пособий относятся к уязвимым группам, причем более половины из них составляют дети», — заключил Августа. К уязвимым группам относятся студенты, лица, ухаживающие за детьми, беременные женщины и пожилые люди.
