В Германии хотят урезать пособия украинским беженцам, в Чехии в этом нет необходимости

Новости 420on 25 августа 2025 08:30 1470

В Чехии сейчас проживает 110 000 мужчин-беженцев из Украины в возрасте от 18 до 64 лет, из них 65 000 работают, то есть большинство. Остальные могут быть, например, студентами или лицами, ухаживающими за больными, которые не могут работать. По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, нет необходимости менять условия финансовой поддержки беженцев, как это рассматривается, например, в Германии.