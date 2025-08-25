В Чехии в сентябре впервые за шесть лет будет видно полное лунное затмение
В воскресенье, 7 сентября, на закате произойдет полное лунное затмение, которое будет видно с территории Чехии. Наиболее впечатляющая фаза наступит около 20:30, когда Луна будет казаться кирпично-красной над восточным горизонтом. Это будет первое полное лунное затмение, наблюдаемое из Чехии за более чем шесть лет; следующее состоится только через три года. Затмение позволит наблюдать также планеты Сатурн и Нептун. Об этом сообщили Физический институт Силезского университета в Опаве и Чешское астрономическое общество. Для наблюдений будут открыты планетарии и обсерватории.
Лунное затмение возникает, когда Луна проходит через земную тень. В течение года может наблюдаться максимум четыре таких явлений, включая слабовыраженные полутеневые.
Длительность полного затмения зависит от того, через какую часть земной тени проходит Луна. Чем ближе к центру тени, тем дольше будет затмение. В первое воскресенье сентября оно начнется в 19:30 низко над восточным горизонтом и продлится 1 час 22 минуты 6 секунд. «Это будет одно из самых длинных полных лунных затмений десятилетия», – отмечается в пресс-релизе. Частичная фаза завершится в 21:56, когда Луна выйдет из тени.
Астрономы отмечают, что лучшие условия для наблюдения затмения будут на территории Словакии, где Луна взойдет раньше, чем в Чехии.
Многие обсерватории подготовили специальные программы наблюдений 7 сентября, включая возможность использования крупных телескопов. Посетители смогут прийти в планетарий в Остраве и обсерватории в Праге (Дяблице, Ондржейов, Жебрак, Теплице, Сланый), а также в обсерваторию Силезского университета в Опаве.
Последнее полное лунное затмение в Чехии наблюдали в январе 2019 года. Частичное лунное затмение будет видно в следующем году 28 августа, а следующее полное произойдет только в новогоднюю ночь 2028 года, за несколько часов до конца года.
