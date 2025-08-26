Смиховский вокзал превращается в современный транспортный узел
Один из самых загруженных пражских вокзалов меняется до неузнаваемости. В Смихове появляются новые платформы, современный пешеходный мост и большой терминал для пригородных и междугородних автобусов. Реконструкция, которая должна завершиться в 2029 году, проходит в режиме полной эксплуатации.
Смиховский вокзал превращается в современный транспортный узел. Его реконструкция началась два года назад, когда строители сняли часть путей и убрали первоначальный мост через железнодорожные пути. Работы в полном объеме ведутся с прошлого года.
«Сейчас мы построили половину нового железобетонного моста, который снова соединит улицы Надражни и Радлицкая», — пояснил администратор строительства из Управления железных дорог Патрик Каради.
Открытие пешеходного моста связано с технологиями, которые будут в нем использоваться, а именно эскалаторами, лифтами и другими. «Для этого нам нужно, чтобы технологическое здание было готово и введено в эксплуатацию, потому что текущая мощность не позволяет нам запустить все», — уточнил строительный администратор.
В будущем пешеходный мост должен быть соединен со зданием частного инвестора и создать над вокзалом платформу, которая будет соединяться с автобусным терминалом, который переместится из близлежащего «Книжецкого».
«Мы сможем, возможно, летом 2027 года доставить людей с улицы Nádražní на Radlickou. Это будет не по пешеходному мосту, потому что он все еще будет в стадии строительства, а по северному или южному подземному переходу на уже введенные в эксплуатацию третью или четвертую платформы, а оттуда по эскалатору», — пояснил он.
Первоначальный стальной пешеходный мост был снесен в 2023 году, и с тех пор его функцию заменяет автобус 232, который обслуживает станцию Smíchovské nádraží и окрестности улицы Křížová.
Помимо нового моста, в зоне будущего терминала строятся подземные переходы и новые платформы, которые наконец-то будут безбарьерными.
«Мы проводим полную реконструкцию платформ и строим новую четвертую платформу. Мы также реконструируем и удлиняем подземные переходы, которые будут соединяться с паркингом, что является инвестицией столицы Праги», — пояснил Каради.
Третья платформа полностью демонтирована, как и часть второй. На четвертой, совершенно новой платформе, строится кромка платформы, кабелепровод и засыпается рельсовое полотно. Отсюда в будущем будут отправляться поезда в направлении Зличина.
Срок завершения строительства — конец 2028 года. К тому времени уже должна быть в полном разгаре реконструкция здания вокзала, которая запланирована на 2027–2029 годы.
«За эти три года должны быть готовы второй, третий и четвертый перроны, а также частично будет реконструирован первый перрон, но это в большей степени расширяет проект реконструкции здания вокзала», — добавил администратор строительства.
Одновременно возводятся фундаменты колонн будущего автобусного терминала, который будет расположен прямо над путями вокзала. Инвестором его строительства является столица Прага.
На само строительство Praha-Smíchov может получить субсидию в размере до 3,99 млрд крон, еще около 68 млн крон предназначено для установки системы безопасности ETCS. Остальные расходы покрывает Государственный фонд транспортной инфраструктуры.
