Депутатка SPD высмеяла водителя BMW с украинскими номерами. Видео вызвало скандал

«Наверное, какой-то бедняк с Украины. Надеюсь, он сюда не за пособиями приехал», — прокомментировала Пошарова.







Видео, на которое обратил внимание Deník N, к утру вторника собрало около 800000 просмотров, его активно репостили и обсуждали. На записи Хюблер показывает на BMW X7, проезжающий по Клатовской улице: «Вот он, бедный беженец от войны. В новой X7. Куска хлеба себе купить не может» — обращается он к депутатке. Та кивает: «И не он один. Таких машин здесь много».





Пошарова сопроводила ролик комментарием, что речь идет о «бедняке с Украины», и добавила: «Надеюсь, он сюда не ездит за пособиями. Судя по номеру, он из безопасной зоны». Номерной знак отсылал к Одесской области, которая, однако, регулярно подвергается ракетным и дроновым атакам. Последняя состоялась в ночь на 20 августа, когда, по словам президента Владимира Зеленского, Россия поразила газораспределительный центр.





В комментарии изданию Novinky Пошарова заявила, что видео сняли спонтанно во время прогулки по Пльзеню, обсуждая социальные выплаты и их возможное злоупотребление со стороны украинцев. «Это было сказано с иронией, это всем должно быть понятно», — оправдывалась она. По словам депутатки, её высказывания не направлены против конкретного человека, а касаются «системной проблемы».

Она также заявила: «В Германии действует закон — если хотите получать социальные выплаты, у вас изымают машину, продают её, а из вырученных денег выплачивают пособие». Однако проверить это утверждение невозможно: как напоминает Deník N, единственным источником подобных заявлений был фактчекинговый разбор агентства AFP в 2022 году, где говорилось, что подобные сообщения — дезинформация.









Депутатка добавила, что в Чехии, по её мнению, отсутствует контроль. «Это несправедливо по отношению к нашим гражданам, которые платят высокие налоги . Государственные деньги тратятся на Украину, а здесь мы видим людей богаче, чем наши, которые не вносят свой вклад», — заявила Пошарова.





Эти слова противоречат августовскому отчёту Министерства труда и социальных дел Чехии. Согласно документу, украинские беженцы вносят в бюджет больше, чем государство тратит на помощь им. «Украинцы у нас платят такие же налоги и взносы, как чешские граждане, но при этом не имеют права, например, на родительское пособие или ряд других выплат. Большинство работает, а их отчисления стабильно превышают расходы на поддержку их земляков», — подчеркнул министр труда и соцдел Мариан Юречка (KDU-ČSL).