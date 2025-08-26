ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Не только Чехия. Прием посылок в США приостанавливают и другие европейские страны

26 августа 2025
21:00
Швейцарская почта во вторник приостановила прием посылок, отправляемых в США. Она стала последней в ряду европейских почтовых служб, включая чешскую, которые реагируют на решение президента США Дональда Трампа отменить беспошлинный ввоз посылок с минимальной стоимостью.
До недавнего времени международные отправления в США стоимостью до 800 долларов, примерно 16 800 крон, могли поступать без уплаты пошлин и с минимальными административными формальностями. С 29 августа эта льгота будет приостановлена. 

Почтовые службы готовятся к новой ситуации. «Швейцарская почта работает над решениями, которые позволят как можно скорее возобновить отправку», — говорится в заявлении без уточнения деталей. 

Аналогично действуют и почты других стран Европы. Приостановку приема объявили во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Великобритании, Бельгии, Швеции и Дании. За пределами Европы аналогичные меры приняли и в Австралии. 

Чешская почта приостановила прием посылок в США в пятницу, указав, что не может гарантировать их доставку. 

Сейчас разрешается отправлять только посылки, содержащие исключительно письменные сообщения или документы, а между физическими лицами — посылки с подарками стоимостью до 100 долларов, примерно 2 100 крон. Похожие ограничения вводят и другие страны. 

«Даже они потребуют правильного заполнения почтовой таможенной декларации с точным и полным описанием содержимого и реальной стоимости в валюте страны назначения, то есть в американских долларах. Даже при правильном заполнении декларации возможны задержки на таможне при входе в США, что приведет к увеличению сроков доставки», — сообщил пресс-секретарь Чешской почты Матяш Витик.
