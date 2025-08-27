ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Мужчина хотел проехаться на поезде между вагонами метро. Часть линии C была остановлена

27 августа 2025
09:30
Самая загруженная линия пражского метро C была частично остановлена во вторник днем из-за мужчины, который хотел прокатиться в метро, находясь между вагонами. Первоначальная информация говорила о том, что он сбежал в тоннель метро, но, по данным полиции, он ушел при эвакуации станции, смешавшись с другими пассажирами. Полиция разыскивает его.
«Мужчина хотел прокатиться на поезде метро на станции Chodov», — сообщил днем пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский. Позже он уточнил, что мужчина хотел поехать на конструкции, которая соединяет два вагона.

Когда обслуживающий персонал заметил мужчину, движение метро было остановлено. Это было примерно в 17:20.

Полицейские первоначально сообщили, что он сбежал в тоннель метро в направлении Розтылы, где его также разыскивали несколько патрулей, но записи камер видеонаблюдения впоследствии показали, что он покинул место, смешавшись с пассажирами при эвакуации станции.

До сих пор он не пойман, и полицейские продолжают его разыскивать.

Из-за каскадера часть линии C в участке Háje - Kačerov временно не работала, а от Kačerova до Letňan работала нерегулярно. В остановленном участке был организован автобусный транспорт. Движение было возобновлено в 18:00.




