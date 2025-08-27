Мужчина хотел проехаться на поезде между вагонами метро. Часть линии C была остановлена

Новости 420on 27 августа 2025 09:30 963

Самая загруженная линия пражского метро C была частично остановлена во вторник днем из-за мужчины, который хотел прокатиться в метро, находясь между вагонами. Первоначальная информация говорила о том, что он сбежал в тоннель метро, но, по данным полиции, он ушел при эвакуации станции, смешавшись с другими пассажирами. Полиция разыскивает его.