15-летний украинец в Чехии погиб из-за травмы во время нелегальной подработки через агентство труда

Новости 420on 29 августа 2025 09:30 1144

Криминалисты расследуют смертельный несчастный случай на производстве с участием 15-летнего мальчика в Велке-Гидчице в районе Клатово как нанесение вреда здоровью. По информации Novinky, украинский мальчик работал в местной компании в рамках бригады. Президент Ассоциации трудовых агентств Радован Буркович подозревает, что речь идет о незаконном посредничестве в поиске подработки. Предприятие не желает комментировать данный случай.