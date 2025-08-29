ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

15-летний украинец в Чехии погиб из-за травмы во время нелегальной подработки через агентство труда

29 августа 2025
09:30
Криминалисты расследуют смертельный несчастный случай на производстве с участием 15-летнего мальчика в Велке-Гидчице в районе Клатово как нанесение вреда здоровью. По информации Novinky, украинский мальчик работал в местной компании в рамках бригады. Президент Ассоциации трудовых агентств Радован Буркович подозревает, что речь идет о незаконном посредничестве в поиске подработки. Предприятие не желает комментировать данный случай.
Трагедия произошла в среду вскоре после семи часов утра. «Мы получили сообщение о несчастном случае на производстве с молодым человеком», — кратко сообщил пресс-секретарь полиции Михал Шён. Однако он не уточнил возраст.

Как выяснили Novinky, речь идет о 15-летнем украинском мальчике, который приезжал сюда с родственником на подработку. Во время работы он, по-видимому, сунул руку в станок. Спасатели более получаса пытались его реанимировать, но мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Шён добавил в четверг, что криминалисты из Клатово начали уголовное расследование по подозрению в нанесении вреда здоровью. «Коллеги распорядились провести судебную экспертизу, которая определит точную причину смерти», — заявил он.

Делом уже занимается Государственное управление инспекции труда, подтвердил его представитель Рихард Колибач. Оно проверяет, соблюдала ли компания все законные процедуры в отношении подрядчика, а также не совершил ли мальчик каких-либо нарушений, например, находясь в месте, где ему не следовало находиться.

Буркович сообщил Novinky, что речь могла идти о нелегальной подработке. «Мы подозреваем, что его туда отправило какое-то украинское нелегальное агентство труда», — подчеркнул он. Информацию он собирал с помощью местных членов ассоциации. «Если бы агентство было легальным, никто бы ничего не скрывал», — отметил Буркович.

По его мнению, 15-летний мальчик не должен был работать в таком месте. Если он обслуживал машину, то это было нарушением постановления о работах, запрещенных для женщин и несовершеннолетних.

«Учитывая возраст и весь инцидент, у нас действительно сложилось впечатление, что речь шла о нелегальной занятости. Агентство нанимает украинцев через сайты или социальные сети и поставляет предприятию дешевую рабочую силу, как правило, без уплаты страховых взносов и налогов», — описал президент ассоциации.

Он имел в виду эксплуатацию беженцев, с которой, по его словам, часто сталкиваются в Пльзеньском крае. Аналогично высказывались в прошлом году представители некоммерческих организаций. Они указали на недобросовестные практики, когда иностранцы не имеют медицинской и социальной страховки, не получают оплату за сверхурочную работу, отпуск, больничный. Также имеют место махинации с расчетными листками.

Компания в Велке-Гидчице не хочет комментировать этот случай, сообщил один из сотрудников. 
