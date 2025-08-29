Украинцы привозили в Чехию своих соотечественников и оформляли на них пособия: ущерб 11 млн крон
Двое граждан Украины устроили прибыльный бизнес на военных страданиях своих соотечественников. Иван Саварин и Кристина Савхинова привозили своих соотечественников на машине в Чехию, где с помощью ложных сведений о проживании помогали им получить вид на жительство как военным беженцам, а затем просто получали пособия. Заявителей сразу же отвозили обратно.
Таким образом им удавалось «доить» государство почти целый год, причем без особого внимания со стороны чиновников они поступили так в 830 случаях и получили 11 миллионов крон. Как сообщила Novinky пресс-секретарь Брненского краевого суда Клара Белкова, за мошенничество пара получила четыре года тюрьмы. Саварин и Савхинова также должны вернуть полученные мошенническим путем средства, к тому же суд добавил им еще пять лет депортации.
По информации Novinky, пара приезжала в Чехию только на время, чтобы привезти новую партию заявителей, в остальное время они жили в Украине. Они обращались за пособиями в Управление по труду в Брно и Йиглаве. Судя по всему, пара получала деньги из гуманитарных пособий наличными и, по данным следователей, тратила их на свои нужды.
Когда они привезли соотечественников в Чехию, они открыли для них банковские счета, которые пара сразу же присвоила себе, а затем группа снова уехала в Украину.
У них конфисковали автомобиль и деньги
Мошенников обнаружили детективы брненской криминальной полиции при отслеживании подозрительных денежных потоков.
«Двое иностранцев из Восточной Европы попали в поле зрения правоохранительных органов, когда те проверяли подозрения в том, что они помогают открывать банковские счета, через которые затем проходят деньги, полученные от преступной деятельности. Вскоре выяснилось, что они виновны в более серьезных преступлениях», — рассказал ранее пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
Во время поездки в Чехию полицейские их и задержали. «В распоряжении криминалистов оказались автомобиль обвиняемых и финансовые средства, общая стоимость изъятых средств превысила 2,25 миллиона крон», — добавил Шваб.
Приговор еще не вступил в силу, прокурор и обвиняемые взяли время на размышление.
