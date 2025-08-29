ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Украинцы привозили в Чехию своих соотечественников и оформляли на них пособия: ущерб 11 млн крон

Новости 420on
29 августа 2025
12:00
860
Двое граждан Украины устроили прибыльный бизнес на военных страданиях своих соотечественников. Иван Саварин и Кристина Савхинова привозили своих соотечественников на машине в Чехию, где с помощью ложных сведений о проживании помогали им получить вид на жительство как военным беженцам, а затем просто получали пособия. Заявителей сразу же отвозили обратно.
Таким образом им удавалось «доить» государство почти целый год, причем без особого внимания со стороны чиновников они поступили так в 830 случаях и получили 11 миллионов крон. Как сообщила Novinky пресс-секретарь Брненского краевого суда Клара Белкова, за мошенничество пара получила четыре года тюрьмы. Саварин и Савхинова также должны вернуть полученные мошенническим путем средства, к тому же суд добавил им еще пять лет депортации.

По информации Novinky, пара приезжала в Чехию только на время, чтобы привезти новую партию заявителей, в остальное время они жили в Украине. Они обращались за пособиями в Управление по труду в Брно и Йиглаве. Судя по всему, пара получала деньги из гуманитарных пособий наличными и, по данным следователей, тратила их на свои нужды.

Когда они привезли соотечественников в Чехию, они открыли для них банковские счета, которые пара сразу же присвоила себе, а затем группа снова уехала в Украину.

У них конфисковали автомобиль и деньги

Мошенников обнаружили детективы брненской криминальной полиции при отслеживании подозрительных денежных потоков.

«Двое иностранцев из Восточной Европы попали в поле зрения правоохранительных органов, когда те проверяли подозрения в том, что они помогают открывать банковские счета, через которые затем проходят деньги, полученные от преступной деятельности. Вскоре выяснилось, что они виновны в более серьезных преступлениях», — рассказал ранее пресс-секретарь полиции Павел Шваб.

Во время поездки в Чехию полицейские их и задержали. «В распоряжении криминалистов оказались автомобиль обвиняемых и финансовые средства, общая стоимость изъятых средств превысила 2,25 миллиона крон», — добавил Шваб.

Приговор еще не вступил в силу, прокурор и обвиняемые взяли время на размышление.
украинцы пособия суды беженцы Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
29 АВГУСТА 2025
414
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
11:00
29 АВГУСТА 2025
600
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК В ЧЕХИИ ОБМАНУЛ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. ОНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ЕМУ МИЛЛИОНЫ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ШКОЛЫ
09:30
29 АВГУСТА 2025
1144
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ ПОГИБ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ВО ВРЕМЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПОДРАБОТКИ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО ТРУДА
08:30
29 АВГУСТА 2025
590
ОБЩЕСТВО
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЧЕХИИ НАХОДИТСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
19:30
28 АВГУСТА 2025
1930
ОБЩЕСТВО
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ŠKODA OCTAVIA ПОЛУЧИТ ЭКРАН ДЛЯ ПАССАЖИРА
18:00
28 АВГУСТА 2025
1818
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЕЦ В ХОДЕ ПОТАСОВКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ ДРУГОГО МУЖЧИНУ И СКРЫЛСЯ
16:30
28 АВГУСТА 2025
2309
ПОЛИТИКА
ПОЛЕМИКА ТОМИО ОКАМУРЫ ВОКРУГ БАНДЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЧЕХИИ
15:00
28 АВГУСТА 2025
2296
ПОЛИТИКА
ИСТРЕБИТЕЛИ НАТО БЫЛИ ПОДНЯТЫ В ВОЗДУХ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОГО УДАРА
12:00
28 АВГУСТА 2025
1170
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ЗАВИСИМА ОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. А У РОДИТЕЛЕЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ
11:00
28 АВГУСТА 2025
2147
ОБЩЕСТВО
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА В ХОМУТОВЕ НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ИХ НОЧЬЮ
09:30
28 АВГУСТА 2025
2711
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ЧЕХИИ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
08:30
28 АВГУСТА 2025
1571
ПОЛИТИКА
ВЕНГРИЯ ПОДАЛА В СУД НА ЕС ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ
21:00
27 АВГУСТА 2025
1466
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
19:30
27 АВГУСТА 2025
2911
ОБЩЕСТВО
HYUNDAI В НОШОВИЦЕ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО — ОТМЕНЕНЫ ТРИ СМЕНЫ
13:30
27 АВГУСТА 2025
2902
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ СТРАН, КОТОРЫМ УКРАИНА РАЗРЕШИТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО