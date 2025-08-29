Украинцы привозили в Чехию своих соотечественников и оформляли на них пособия: ущерб 11 млн крон

Двое граждан Украины устроили прибыльный бизнес на военных страданиях своих соотечественников. Иван Саварин и Кристина Савхинова привозили своих соотечественников на машине в Чехию, где с помощью ложных сведений о проживании помогали им получить вид на жительство как военным беженцам, а затем просто получали пособия. Заявителей сразу же отвозили обратно.