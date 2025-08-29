Украинский флаг сняли со здания Национального музея в Праге

На Национальном музее больше не висит украинский флаг. Его заменила реклама выставки уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама, которые были предоставлены Чехии в аренду Эфиопией. Еще в середине августа на музее висел украинский флаг, а рядом с ним была реклама другой выставки.