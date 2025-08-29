Украинский флаг сняли со здания Национального музея в Праге
29 августа 2025
13:30
На Национальном музее больше не висит украинский флаг. Его заменила реклама выставки уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама, которые были предоставлены Чехии в аренду Эфиопией. Еще в середине августа на музее висел украинский флаг, а рядом с ним была реклама другой выставки.
«Национальный музей в настоящее время является единственным музеем в Европе, которому предоставлены оригиналы уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама. В связи с необходимостью рекламы этого уникального в мировом масштабе события нам нужно использовать все презентационные площади на фасаде исторического здания», — написала Novinky пресс-секретарь Национального музея Кристина Квапилова.
В социальных сетях начала распространяться информация, что снятия украинского флага потребовала эфиопская сторона, которая предоставила оригиналы окаменелостей. Алена Доспелова из Национального музея, которая отвечает за связи со СМИ, в ответ на телефонный запрос Novinky попросила отправить запрос по электронной почте и пообещала прислать официальный ответ.
Novinky также спросили в этом электронном письме, не стало ли снятие украинского флага реакцией на давление некоторых политических партий, которые в случае успеха на выборах объявили о снятии украинского флага с Национального музея. Ответ пока не поступил.
«И я говорю, что если после выборов этого года SPD войдет в правительство, то украинские флаги будут немедленно сняты со всех государственных зданий», — заявил, например, председатель партии Томио Окамура в своем посте в Facebook.
«То, что происходит на здании Национального музея, — не что иное, как попытка завоевать расположение Запада, а значит, это политика. Я категорически с этим не согласен», — заявил в свою очередь спикер Stačilo! и KSČM, а также лидер этой группы на парламентских выборах в Пардубицком крае Роман Роун.
«Сейчас мы готовим программу, у нас есть более важные дела, чем решать вопрос с флагами», — заявил в середине августа заместитель председателя ANO Карел Гавличек.
Министр культуры Мартин Бакса (ODS) в прошлом подчеркивал, что флаг на здании останется. Этим сообщением также делилась его родная партия ODS.
Национальный музей вывесил сине-желтый флаг на своем фасаде в знак солидарности после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. В прошлом против его размещения было проведено несколько протестов.
Например, в марте 2023 года активист Ярослав Попелка призвал к его снятию на антиправительственной демонстрации в Праге на Вацлавской площади. Группа людей затем попыталась проникнуть в музей.
