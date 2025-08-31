Культура вместо офисов и квартир. Как бывший ликероводочный завод превратился в галерею
31 августа 2025
Бывший ликероводочный завод в Смихове должен был стать обычным жилым домом с квартирами и офисами. Однако девелопер Марцел Сурал решил иначе. Был создан музей и галерея Давида Черного, которые придают новый облик строящемуся району в пражском Смихове.
В конце XIX века здесь производили высококачественный спирт, после войны — уксус, а еще в 90-е годы на месте бывшего спиртового завода в Смихове смешивали ром, гриотку или водку. После закрытия завода на берегу Влтавы остались разрушающиеся халы и заброшенная территория, которую долгое время никто не мог использовать.
Сегодня это место уже не выглядит как заброшенный участок города. На землях Смихова растет новый жилой район. Первая очередь с квартирами уже готова, а следующая находится в стадии строительства. Продолжаются также работы над общественными пространствами. Центральным пунктом нового района сегодня является памятник архитектуры, преобразованный в Музей Давида Черного.
«Первоначально бывшая варочная должна была стать просто местом, где появятся квартиры и офисы. Но нам это совсем не понравилось, и в конце концов мы решили поступить иначе», — описывает основатель компании Trigema Марцел Сурал.
Согласно первоначальному разрешению на строительство, здание, находящееся под охраной, должно было служить для жилых и административных целей. Однако, по его словам, предприниматель создал нулевой этап проекта, который покажет, что застройщик верит в этот район и хочет придать ему культурное значение.
«Вместе с архитектурным бюро Black n’ Arch и художником Давидом Черным мы начали его перестраивать и действительно превратили в галерею. В конце концов я договорился с Давидом, что здесь будет постоянная экспозиция его жизненного творчества», — объясняет он.
Реконструкция была не из простых. Здание подверглось капитальному ремонту, включая укрепление фундамента. Кроме того, каждая деталь обсуждалась с реставраторами. «Мы обсуждали каждую ручку, каждое окно, каждую лестницу. Это было очень сложно, но в итоге все стороны остались довольны», — говорит Сурал.
Еще одной сложностью был период, когда создавался проект. Реконструкция проходила в разгар пандемии COVID-19, а затем в период, когда резко росли цены на материалы и строительные работы. «Эти затраты чрезвычайно выросли, потому что мы делали это во время COVID-19. Все летало вверх и вниз, к тому же началась война в Украине. Но мы выдержали, хотя затраты действительно выросли до 72 миллионов крон», — описывает инвестор.
Приемка состоялась в конце 2022 года, а уже в марте 2023 года открылись двери для публики. Сегодня посетители найдут здесь не только постоянную экспозицию Давида Черного, но и помещения для гостевых выставок и вернисажей. «У Давида здесь есть пространство, куда он приглашает художников, с которыми ему комфортно, поэтому здесь регулярно проходят вернисажи его коллег и соратников», — добавляет Сурал.
Галерея и музей привлекают в основном туристов
Musoleum быстро стало магнитом, прежде всего для иностранной публики. «Музей в значительной степени ориентирован на туристов, потому что имя Давида более известно за рубежом, чем здесь, в Чешской Республике. Практически каждый путеводитель, изданный о Чешской Республике, также упоминает о творчестве Давида Черного», — объясняет он.
Однако амбиции всего проекта в Смихове простираются еще дальше. Помимо нескольких сотен квартир, на территории комплекса планируется создать крупнейший в Праге фуд-корт на площади, предназначенной для нежилых помещений. По словам Марцела Сурала, новой доминантой проекта станет также оригинальная дымовая труба, которую застройщик перестраивает в смотровую башню. Лифт доставит посетителей на край дымовой трубы на высоте 53 метра. «С этой высоты открывается вид на Вышеград, Пражский Град, Девичьи замки, Влтаву», — описывает в интервью инвестор.
Культурную программу дополнит мультимедийная галерея Czech Photo, которая переедет в ликероводочный завод из Новых Бутовиц.
