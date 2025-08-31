Культура вместо офисов и квартир. Как бывший ликероводочный завод превратился в галерею

Бывший ликероводочный завод в Смихове должен был стать обычным жилым домом с квартирами и офисами. Однако девелопер Марцел Сурал решил иначе. Был создан музей и галерея Давида Черного, которые придают новый облик строящемуся району в пражском Смихове.