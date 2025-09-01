ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешские СМИ: Польша выслала 15 украинцев, представлявших угрозу безопасности и общественному порядку

Новости и статьи
1 сентября 2025
16:30
570
Польша выслала 15 граждан Украины, которые, по данным властей, представляли угрозу. Польская пограничная служба доставила их к границе с Украиной и передала украинской стороне. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.
Как заявила пограничная служба, высылка украинских граждан связана с неоднократными приговорами за кражи, грабежи или вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Эти лица представляли угрозу для безопасности и общественного порядка на территории Польши.

Один из украинцев уже находился в списке лиц, чье пребывание в Польше считается нежелательным. Остальные высылаемые были внесены в этот список после принятия решения об их депортации.

Пограничная служба указала, что все 15 человек были высланы по «соображениям обороны или безопасности государства, либо защиты безопасности и общественного порядка, либо интересов Республики Польша».

«Одновременно им запрещен повторный въезд в Польшу сроком от 5 до 10 лет», — отмечается в пресс-релизе пограничной службы. 
