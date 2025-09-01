Чешские СМИ: Польша выслала 15 украинцев, представлявших угрозу безопасности и общественному порядку
1 сентября 2025
16:30
570
Польша выслала 15 граждан Украины, которые, по данным властей, представляли угрозу. Польская пограничная служба доставила их к границе с Украиной и передала украинской стороне. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.
Как заявила пограничная служба, высылка украинских граждан связана с неоднократными приговорами за кражи, грабежи или вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Эти лица представляли угрозу для безопасности и общественного порядка на территории Польши.
Один из украинцев уже находился в списке лиц, чье пребывание в Польше считается нежелательным. Остальные высылаемые были внесены в этот список после принятия решения об их депортации.
Пограничная служба указала, что все 15 человек были высланы по «соображениям обороны или безопасности государства, либо защиты безопасности и общественного порядка, либо интересов Республики Польша».
«Одновременно им запрещен повторный въезд в Польшу сроком от 5 до 10 лет», — отмечается в пресс-релизе пограничной службы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
208
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
653
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2467
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1272
17:00
31 АВГУСТА 2025
1128
15:00
31 АВГУСТА 2025
1312
13:00
31 АВГУСТА 2025
2507
09:00
31 АВГУСТА 2025
5324
13:00
30 АВГУСТА 2025
2504
11:00
30 АВГУСТА 2025
1540
19:30
29 АВГУСТА 2025
2327
13:30
29 АВГУСТА 2025
7837
12:00
29 АВГУСТА 2025
92250
11:00
29 АВГУСТА 2025
6735