Чешские СМИ: Польша выслала 15 украинцев, представлявших угрозу безопасности и общественному порядку





Как заявила пограничная служба, высылка украинских граждан связана с неоднократными приговорами за кражи , грабежи или вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Эти лица представляли угрозу для безопасности и общественного порядка на территории Польши.

Один из украинцев уже находился в списке лиц, чье пребывание в Польше считается нежелательным. Остальные высылаемые были внесены в этот список после принятия решения об их депортации.





Пограничная служба указала, что все 15 человек были высланы по «соображениям обороны или безопасности государства, либо защиты безопасности и общественного порядка, либо интересов Республики Польша».



«Одновременно им запрещен повторный въезд в Польшу сроком от 5 до 10 лет», — отмечается в пресс-релизе пограничной службы.