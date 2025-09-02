ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Набережная в Праге будет названа в честь Карла Шварценберга

Новости 420on
2 сентября 2025
11:00
622
До сих пор безымянная часть пражского набережной в Мала-Стране между Карловым мостом и Лихтенштейнским дворцом будет носить имя покойного политика и дипломата Карла Шварценберга. Это решение одобрено пражскими советниками. Соучредитель партии TOP 09 Шварценберг скончался два года назад.
Инициатива о присвоении набережной имени Шварценберга была подана мэрией Праги 1 во главе с мэром Терезией Радомерской (TOP 09) и рекомендована комиссией магистрата по топографии.

«Слава Карла Шварценберга простиралась далеко за пределы Чешской Республики. Однако он посвятил свою жизнь прежде всего служению чешскому обществу, которое он любил и культивировал. Не только по этим причинам необходимо сохранить его наследие», — писали заявители в петиции, в которой они просили назвать площадь у Влтавы в честь бывшего министра иностранных дел.

Решение о присвоении имен улицам и общественным местам в столице принимает совет города на основании рекомендаций местных мэрий и комиссии по топонимике, при этом использовать имена еще живущих людей нельзя.

Дипломат, дважды занимавший пост министра иностранных дел, представитель аристократического рода и после ноября 1989 года один из ближайших соратников президента Вацлава Гавела, скончался 12 ноября 2023 года в Вене.
Прага улицы Карел Шварценберг
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
25
ОБЩЕСТВО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 24,7 ГОДА
15:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
461
ОБЩЕСТВО
ВЫВОЗ НЕМЕЦКОГО НЕЛЕГАЛЬНОГО МУСОРА ИЗ ЧЕХИИ НАЧНЕТСЯ 8 СЕНТЯБРЯ
13:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
504
ОБЩЕСТВО
ЦЕНА НОВОЙ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ — БОЛЕЕ 133 000 КРОН ЗА МЕТР. НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ
12:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
539
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СЛОВАКИИ ВЫРОСЛА ДО 1 654 ЕВРО, БЕЗРАБОТИЦА ОСТАЛАСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
09:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
893
ПОЛИТИКА
ФИЦО ВСТРЕТИТСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ 5 СЕНТЯБРЯ, А ДО ЭТОГО ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ В КИТАЕ
08:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1023
ОБЩЕСТВО
RYANAIR БУДЕТ ПРИЗНАВАТЬ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ
19:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1525
ЭКОНОМИКА
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ИЗ-ЗА КЛИМАТИЧЕСКИХ МЕР: ЭКОНОМИСТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РИСКАХ РАДИКАЛИЗАЦИИ
18:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1366
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОРГАНЫ ČSSZ. ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРКИ ОНИ 25 ЛЕТ ВЫПЛАЧИВАЛИ ПЕНСИЮ ЕЕ ЗЯТЮ
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2008
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛЬША ВЫСЛАЛА 15 УКРАИНЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1283
ЭКОНОМИКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАГЕ ПЕРЕЕДУТ В ОДНО ЗДАНИЕ
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
5800
ОБЩЕСТВО
ИЗ ПРАГИ ОТПРАВИЛСЯ ПОЕЗД PENDOLINO, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 200 КМ/Ч
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2000
ЭКОНОМИКА
САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕХОМ СТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРУЖИЯ МИХАЛ СТРНАД
17:00
31 АВГУСТА 2025
1360
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПЕРЕЖИВАЮТ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА, НО ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЩУЩАЕТСЯ СЛАБО
15:00
31 АВГУСТА 2025
1524
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА ВМЕСТО ОФИСОВ И КВАРТИР. КАК БЫВШИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕВРАТИЛСЯ В ГАЛЕРЕЮ
13:00
31 АВГУСТА 2025
3139
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ