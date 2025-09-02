Набережная в Праге будет названа в честь Карла Шварценберга
2 сентября 2025
11:00
622
До сих пор безымянная часть пражского набережной в Мала-Стране между Карловым мостом и Лихтенштейнским дворцом будет носить имя покойного политика и дипломата Карла Шварценберга. Это решение одобрено пражскими советниками. Соучредитель партии TOP 09 Шварценберг скончался два года назад.
Инициатива о присвоении набережной имени Шварценберга была подана мэрией Праги 1 во главе с мэром Терезией Радомерской (TOP 09) и рекомендована комиссией магистрата по топографии.
«Слава Карла Шварценберга простиралась далеко за пределы Чешской Республики. Однако он посвятил свою жизнь прежде всего служению чешскому обществу, которое он любил и культивировал. Не только по этим причинам необходимо сохранить его наследие», — писали заявители в петиции, в которой они просили назвать площадь у Влтавы в честь бывшего министра иностранных дел.
Решение о присвоении имен улицам и общественным местам в столице принимает совет города на основании рекомендаций местных мэрий и комиссии по топонимике, при этом использовать имена еще живущих людей нельзя.
Дипломат, дважды занимавший пост министра иностранных дел, представитель аристократического рода и после ноября 1989 года один из ближайших соратников президента Вацлава Гавела, скончался 12 ноября 2023 года в Вене.
«Слава Карла Шварценберга простиралась далеко за пределы Чешской Республики. Однако он посвятил свою жизнь прежде всего служению чешскому обществу, которое он любил и культивировал. Не только по этим причинам необходимо сохранить его наследие», — писали заявители в петиции, в которой они просили назвать площадь у Влтавы в честь бывшего министра иностранных дел.
Решение о присвоении имен улицам и общественным местам в столице принимает совет города на основании рекомендаций местных мэрий и комиссии по топонимике, при этом использовать имена еще живущих людей нельзя.
Дипломат, дважды занимавший пост министра иностранных дел, представитель аристократического рода и после ноября 1989 года один из ближайших соратников президента Вацлава Гавела, скончался 12 ноября 2023 года в Вене.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
25
15:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
461
13:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
504
12:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
539
09:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
893
08:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1023
19:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1525
18:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1366
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2008
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1283
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
5800
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2000
17:00
31 АВГУСТА 2025
1360
15:00
31 АВГУСТА 2025
1524
13:00
31 АВГУСТА 2025
3139