Набережная в Праге будет названа в честь Карла Шварценберга

Инициатива о присвоении набережной имени Шварценберга была подана мэрией Праги 1 во главе с мэром Терезией Радомерской (TOP 09) и рекомендована комиссией магистрата по топографии.



«Слава Карла Шварценберга простиралась далеко за пределы Чешской Республики. Однако он посвятил свою жизнь прежде всего служению чешскому обществу, которое он любил и культивировал. Не только по этим причинам необходимо сохранить его наследие», — писали заявители в петиции, в которой они просили назвать площадь у Влтавы в честь бывшего министра иностранных дел.



Решение о присвоении имен улицам и общественным местам в столице принимает совет города на основании рекомендаций местных мэрий и комиссии по топонимике, при этом использовать имена еще живущих людей нельзя.



Дипломат, дважды занимавший пост министра иностранных дел, представитель аристократического рода и после ноября 1989 года один из ближайших соратников президента Вацлава Гавела, скончался 12 ноября 2023 года в Вене.