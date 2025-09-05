В Праге 5-7 сентября проходит фестиваль бургеров

Два крупнейших фестиваля бургеров в Чехии в одном месте — BURGER STREET FESTIVAL & BURGERFEST. Организаторы привезли в Прагу полный набор лучших бургеров из Чехии, Моравии и Силезии.