В Праге 5-7 сентября проходит фестиваль бургеров

5 сентября 2025
10:44
Два крупнейших фестиваля бургеров в Чехии в одном месте — BURGER STREET FESTIVAL & BURGERFEST. Организаторы привезли в Прагу полный набор лучших бургеров из Чехии, Моравии и Силезии.
Что вас ждет? Известные производители бургеров, самая насыщенная программа всех времен и уютное место прямо у Влтавы, рядом с комплексом PORT7. В программе фестиваля запланированы различные дегустации, конкурс по поеданию мега-бургера, Borkova Show — шоу хот-догов, кулинарное шоу с FoodtripDuo, концерты, афтерпати на корабле.

Мероприятие проходит под эгидой Посольства США.
