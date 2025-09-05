Набережная в Праге официально названа в честь Карла Шварценберга

Новости 420on 5 сентября 2025 13:30 151

До сих пор не имевшая названия часть набережной под Карловым мостом была в четверг официально названа именем Карла Шварценберга. Табличку с надписью «Набережная Карла Шварценберга» прикрепили к одному из домов пражский заместитель мэра Иржи Поспишил и председатель Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова, которые, как и сам Шварценберг, являются членами партии TOP 09.