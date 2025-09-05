ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Набережная в Праге официально названа в честь Карла Шварценберга

Новости 420on
5 сентября 2025
13:30
151
До сих пор не имевшая названия часть набережной под Карловым мостом была в четверг официально названа именем Карла Шварценберга. Табличку с надписью «Набережная Карла Шварценберга» прикрепили к одному из домов пражский заместитель мэра Иржи Поспишил и председатель Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова, которые, как и сам Шварценберг, являются членами партии TOP 09.
Название в честь покойного политика и бывшего министра иностранных дел Карла Шварценберга было одобрено пражскими советниками этим летом. Речь идет о ранее безымянном участке набережной на Малой Стране между Карловым мостом и Лихтенштейнским дворцом.

В четверг днем табличка была размещена прямо на стене одного из домов. Название улицы пока указано на пластиковой табличке, которую городская компания Technologie hlavního města должна заменить на классическую эмалевую.

Одним из инициаторов был депутат Праги 1 Джанкарло Ламберти (TOP 09). «Карел любил это место, часто здесь гулял, а его любимая пивная также находилась неподалеку. Когда мы обсуждали с семьей, можно ли переименовать что-нибудь в честь князя, одним из первых предложений от нас и семьи была эта набережная», — сказал он Novinky.
Петиция предлагает назвать набережную у Карлова моста в честь Шварценберга.

«Набережная под Карловым мостом — это место, через которое ежедневно проходят тысячи пражан и туристов. Я рада, что именно здесь мы будем нести наследие человека, который своим служением стране повлиял на целую эпоху», — сказала она.

«Карел Шварценберг был государственным деятелем, который пользовался уважением как в своей стране, так и за рубежом. Тем не менее, он оставался тесно связанным с Чехией. Правильно, что его имя останется запечатленным в сердце Праги», — сказал Иржи Поспишил.
Карел Шварценберг Прага
