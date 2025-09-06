В Праге 13 сентября пройдет седьмой ежегодный Фестиваль малых пивоварен
6 сентября 2025
11:00
264
Седьмой ежегодный Фестиваль малых пивоварен пройдет в Праге 6 в субботу, 13 сентября 2025 г., с 8 до 20 часов. Это уже седьмой ежегодный однодневный фестиваль, в котором в этом году примут участие более 20 малых пивоварен со всей Чехии, и цель которого — поддержка пивного рынка.
Ассортимент пивоварен будет действительно широким — пивные специалы, лагеры, пшеничные пива, APA, IPA, портер, пива верхнего и нижнего брожения.
«Мы обратились к десяткам небольших производителей пива с предложением представить свою продукцию на этом мероприятии», — говорит организатор Мирослав Душек и добавляет: «В частности, в этом году мы приветствуем, например, пивоварню Malý Janek, пивоварню Potmehúd, пивоварню Obora или пивоварню Hradecký klenot»
Продавцы и фермеры также подготовят для посетителей богатый «пивной» фуршет: американские хот-доги, сочные бургеры, традиционные плескавицы, рыбные деликатесы на гриле, соленые блины, а те, кто предпочитает вегетарианские блюда, смогут попробовать веганские деликатесы: фалафель или пельмени.
Мероприятие продолжает философию «без пластика». Пивоварни наливают пиво либо в стаканы (в том числе в ваши собственные), либо в многоразовые стаканчики, либо в стаканчики из экологически переработанного пластика.
Список пивоварен:
Бржевновская пивоварня
Летающий пивовар Fracek
Пивоварня Malý Janek
Мини-пивоварня Pacov
Пивоварня Beránek
Пивоварня Bubeneč
Пивоварня Hradecký klenot
Пивоварня Chroust
Пивоварня Lajka
Пивоварня Matuška
Монастырская пивоварня Strahov
Пивоварня Říčany и другие.
