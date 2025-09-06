В Праге 13 сентября пройдет седьмой ежегодный Фестиваль малых пивоварен

Ассортимент пивоварен будет действительно широким — пивные специалы, лагеры, пшеничные пива, APA, IPA, портер, пива верхнего и нижнего брожения.



«Мы обратились к десяткам небольших производителей пива с предложением представить свою продукцию на этом мероприятии», — говорит организатор Мирослав Душек и добавляет: «В частности, в этом году мы приветствуем, например, пивоварню Malý Janek, пивоварню Potmehúd, пивоварню Obora или пивоварню Hradecký klenot»





Продавцы и фермеры также подготовят для посетителей богатый «пивной» фуршет: американские хот-доги, сочные бургеры, традиционные плескавицы, рыбные деликатесы на гриле, соленые блины, а те, кто предпочитает вегетарианские блюда, смогут попробовать веганские деликатесы: фалафель или пельмени.





Мероприятие продолжает философию «без пластика». Пивоварни наливают пиво либо в стаканы (в том числе в ваши собственные), либо в многоразовые стаканчики, либо в стаканчики из экологически переработанного пластика.





Список пивоварен:

Бржевновская пивоварня

Летающий пивовар Fracek

Пивоварня Malý Janek

Мини-пивоварня Pacov

Пивоварня Beránek

Пивоварня Bubeneč

Пивоварня Hradecký klenot

Пивоварня Chroust

Пивоварня Lajka

Пивоварня Matuška

Монастырская пивоварня Strahov

Пивоварня Říčany и другие.