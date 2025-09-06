ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге 13 сентября пройдет седьмой ежегодный Фестиваль малых пивоварен

Новости 420on
6 сентября 2025
11:00
264
Седьмой ежегодный Фестиваль малых пивоварен пройдет в Праге 6 в субботу, 13 сентября 2025 г., с 8 до 20 часов. Это уже седьмой ежегодный однодневный фестиваль, в котором в этом году примут участие более 20 малых пивоварен со всей Чехии, и цель которого — поддержка пивного рынка.
Ассортимент пивоварен будет действительно широким — пивные специалы, лагеры, пшеничные пива, APA, IPA, портер, пива верхнего и нижнего брожения.

«Мы обратились к десяткам небольших производителей пива с предложением представить свою продукцию на этом мероприятии», — говорит организатор Мирослав Душек и добавляет: «В частности, в этом году мы приветствуем, например, пивоварню Malý Janek, пивоварню Potmehúd, пивоварню Obora или пивоварню Hradecký klenot»

Продавцы и фермеры также подготовят для посетителей богатый «пивной» фуршет: американские хот-доги, сочные бургеры, традиционные плескавицы, рыбные деликатесы на гриле, соленые блины, а те, кто предпочитает вегетарианские блюда, смогут попробовать веганские деликатесы: фалафель или пельмени.

Мероприятие продолжает философию «без пластика». Пивоварни наливают пиво либо в стаканы (в том числе в ваши собственные), либо в многоразовые стаканчики, либо в стаканчики из экологически переработанного пластика.

Список пивоварен:
Бржевновская пивоварня
Летающий пивовар Fracek
Пивоварня Malý Janek
Мини-пивоварня Pacov
Пивоварня Beránek
Пивоварня Bubeneč
Пивоварня Hradecký klenot
Пивоварня Chroust
Пивоварня Lajka
Пивоварня Matuška
Монастырская пивоварня Strahov
Пивоварня Říčany и другие. 
пивоварни Чехия Прага фестиваль
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
698
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: КИБЕРПРЕСТУПНИК КРИЧИТ НА ЖЕРТВУ, А СПЕЦИАЛИСТ БАНКА ПЫТАЕТСЯ ЕЕ СПАСТИ
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1453
ОБЩЕСТВО
ЧЕМ ЖЕ ОН РУЛИЛ? ВИДЕО С КУРЯЩИМ И ЗВОНЯЩИМ ЗА РУЛЁМ ВОДИТЕЛЕМ РАЗЛЕТЕЛОСЬ ПО ИНТЕРНЕТУ
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1369
ЭКОНОМИКА
6 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 15 000 КРОН
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
978
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: РОССИЯ ДАВНО ВЕДЕТ ПРОТИВ ЗАПАДА ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ
15:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1355
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИЮ ИДУТ ГРОЗЫ
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1001
ОБЩЕСТВО
НАБЕРЕЖНАЯ В ПРАГЕ ОФИЦИАЛЬНО НАЗВАНА В ЧЕСТЬ КАРЛА ШВАРЦЕНБЕРГА
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2157
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПООБЕЩАЛ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА МИГРАЦИИ, СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ МЕДИЦИНУ И ИПОТЕКИ
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1468
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 5-7 СЕНТЯБРЯ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ БУРГЕРОВ
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1913
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ У ДВУХ СТАНЦИЙ МЕТРО ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 1200 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ P+R
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
5138
ЭКОНОМИКА
СМЕРТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ В ЧЕХИИ: ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1696
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ К КОНЦУ НЕДЕЛИ ВРЕМЕННО ПОХОЛОДАЕТ, ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ И МЕСТАМИ ГРОЗЫ
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1974
ОБЩЕСТВО
КРУГИ НА АСФАЛЬТЕ. ЧЕХИЯ ТЕСТИРУЕТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
4209
ОБЩЕСТВО
ОБЩИЙ ПРЕДОК СЛАВЯН ПРОИСХОДИЛ ИЗ РЕГИОНА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ, ПОДТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ ДНК
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1563
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 668 КРОН И ДОСТИГНЕТ 21 839 КРОН
12:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2548
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬ ЕЖЕГОДНО МИЛЛИАРД КРОН НА ПРОГРАММУ «УКРАИНА»