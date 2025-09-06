ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Трамваи не будут ходить, парковаться нельзя. В выходные дни движение транспорта в Праге ограничено из-за соревнований

Новости 420on
6 сентября 2025
17:00
236
Тысячи бегунов со всего мира примут участие в 28-м ежегодном спортивном мероприятии в Праге, которое в субботу на четыре с половиной часа полностью остановит часть трамваев и потребует дополнительных мер на дорогах в центре столицы. Больше всего изменений произойдет между 16 и 22 часами на Вацлавской площади, на мостах и вдоль Влтавы.
Закрытие трассы забега, который пройдет в центре города, начнется заранее. «Напротив, отдельные улицы будут постепенно открываться для движения сразу после прохождения последнего бегуна», — сообщил представитель пражской мэрии Вит Хофман. Транспорт будет регулировать полиция Чешской Республики в сотрудничестве с городской полицией.

Забег для женщин на пять километров начнется в 18:00 на площади Республики, забег на десять километров начнется в 19:30 в том же месте, где в обоих случаях запланирован финиш.

Предполагаемые полные перекрытия дорог коснутся нижней половины Вацлавской площади, а также улицы На Прикопе и площади Республики.

В субботу с 17:30 до 21:00 будут перекрыты улицы Революционная, набережная Эдварда Бенеша, Чехов и Штефаников мост, набережная капитана Яроша в направлении центра и Летенский туннель.

С 19:20, в зависимости от хода соревнований, будут временно закрыты набережные Роганская и Дворжакова, набережная Людвика Свободы, Тешновский туннель, улица Ланнова и Нове Млыны.

Запрет на парковку

«На всем протяжении маршрута обеих гонок будет действовать запрет на остановку, и его несоблюдение будет означать эвакуацию автомобиля», — отметил Хофман. В связи со строительством инфраструктуры для проведения всего мероприятия этот запрет будет дополнительно распространен на площадь Республики, улицы Hybernská и Na Příkopě, где он будет действовать с пятницы, 5 сентября, с 12:00, а в некоторых местах с 18:00, до полуночи субботы.

Запрет на остановку будет действовать с субботы, 6 сентября, с 00:01 до 23:00 также на улице Револючни и с 12:00 до 22:00 на набережной Эдварда Бенеше, набережной капитана Яроша, а также на набережных Дворжаково и Роганска.

Изменения коснутся также наземных линий общественного транспорта, поэтому в центре города будет удобнее пользоваться метро. В день гонки с 16 до 21:30 будет прервано движение трамваев в обоих направлениях в районе площади Республики. Изменения коснутся трамвайных линий № 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42, а также автобусных маршрутов № 194 и 207. По вопросам, связанным с ограничениями в движении транспорта, можно будет позвонить на бесплатную информационную линию по номеру: 800 165 102.
соревнование Прага Автомобили
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
715
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ПИВОВАРЕН
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1077
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: КИБЕРПРЕСТУПНИК КРИЧИТ НА ЖЕРТВУ, А СПЕЦИАЛИСТ БАНКА ПЫТАЕТСЯ ЕЕ СПАСТИ
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1904
ОБЩЕСТВО
ЧЕМ ЖЕ ОН РУЛИЛ? ВИДЕО С КУРЯЩИМ И ЗВОНЯЩИМ ЗА РУЛЕМ ВОДИТЕЛЕМ РАЗЛЕТЕЛОСЬ ПО ИНТЕРНЕТУ
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1719
ЭКОНОМИКА
6 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 15 000 КРОН
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1188
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: РОССИЯ ДАВНО ВЕДЕТ ПРОТИВ ЗАПАДА ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ
15:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1660
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИЮ ИДУТ ГРОЗЫ
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1150
ОБЩЕСТВО
НАБЕРЕЖНАЯ В ПРАГЕ ОФИЦИАЛЬНО НАЗВАНА В ЧЕСТЬ КАРЛА ШВАРЦЕНБЕРГА
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2511
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПООБЕЩАЛ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА МИГРАЦИИ, СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ МЕДИЦИНУ И ИПОТЕКУ
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1776
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 5-7 СЕНТЯБРЯ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ БУРГЕРОВ
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2237
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ У ДВУХ СТАНЦИЙ МЕТРО ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 1 200 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ P+R
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
5974
ЭКОНОМИКА
СМЕРТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ В ЧЕХИИ: ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1829
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ К КОНЦУ НЕДЕЛИ ВРЕМЕННО ПОХОЛОДАЕТ, ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ И МЕСТАМИ ГРОЗЫ
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2107
ОБЩЕСТВО
КРУГИ НА АСФАЛЬТЕ. ЧЕХИЯ ТЕСТИРУЕТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
4601
ОБЩЕСТВО
ОБЩИЙ ПРЕДОК СЛАВЯН ПРОИСХОДИЛ ИЗ РЕГИОНА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ, ПОДТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ ДНК
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1714
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 668 КРОН И ДОСТИГНЕТ 21 839 КРОН