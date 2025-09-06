Трамваи не будут ходить, парковаться нельзя. В выходные дни движение транспорта в Праге ограничено из-за соревнований

Тысячи бегунов со всего мира примут участие в 28-м ежегодном спортивном мероприятии в Праге, которое в субботу на четыре с половиной часа полностью остановит часть трамваев и потребует дополнительных мер на дорогах в центре столицы. Больше всего изменений произойдет между 16 и 22 часами на Вацлавской площади, на мостах и вдоль Влтавы.