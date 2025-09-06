Трамваи не будут ходить, парковаться нельзя. В выходные дни движение транспорта в Праге ограничено из-за соревнований
6 сентября 2025
17:00
236
Тысячи бегунов со всего мира примут участие в 28-м ежегодном спортивном мероприятии в Праге, которое в субботу на четыре с половиной часа полностью остановит часть трамваев и потребует дополнительных мер на дорогах в центре столицы. Больше всего изменений произойдет между 16 и 22 часами на Вацлавской площади, на мостах и вдоль Влтавы.
Закрытие трассы забега, который пройдет в центре города, начнется заранее. «Напротив, отдельные улицы будут постепенно открываться для движения сразу после прохождения последнего бегуна», — сообщил представитель пражской мэрии Вит Хофман. Транспорт будет регулировать полиция Чешской Республики в сотрудничестве с городской полицией.
Забег для женщин на пять километров начнется в 18:00 на площади Республики, забег на десять километров начнется в 19:30 в том же месте, где в обоих случаях запланирован финиш.
Предполагаемые полные перекрытия дорог коснутся нижней половины Вацлавской площади, а также улицы На Прикопе и площади Республики.
В субботу с 17:30 до 21:00 будут перекрыты улицы Революционная, набережная Эдварда Бенеша, Чехов и Штефаников мост, набережная капитана Яроша в направлении центра и Летенский туннель.
С 19:20, в зависимости от хода соревнований, будут временно закрыты набережные Роганская и Дворжакова, набережная Людвика Свободы, Тешновский туннель, улица Ланнова и Нове Млыны.
Запрет на парковку
«На всем протяжении маршрута обеих гонок будет действовать запрет на остановку, и его несоблюдение будет означать эвакуацию автомобиля», — отметил Хофман. В связи со строительством инфраструктуры для проведения всего мероприятия этот запрет будет дополнительно распространен на площадь Республики, улицы Hybernská и Na Příkopě, где он будет действовать с пятницы, 5 сентября, с 12:00, а в некоторых местах с 18:00, до полуночи субботы.
Запрет на остановку будет действовать с субботы, 6 сентября, с 00:01 до 23:00 также на улице Револючни и с 12:00 до 22:00 на набережной Эдварда Бенеше, набережной капитана Яроша, а также на набережных Дворжаково и Роганска.
Изменения коснутся также наземных линий общественного транспорта, поэтому в центре города будет удобнее пользоваться метро. В день гонки с 16 до 21:30 будет прервано движение трамваев в обоих направлениях в районе площади Республики. Изменения коснутся трамвайных линий № 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42, а также автобусных маршрутов № 194 и 207. По вопросам, связанным с ограничениями в движении транспорта, можно будет позвонить на бесплатную информационную линию по номеру: 800 165 102.
Забег для женщин на пять километров начнется в 18:00 на площади Республики, забег на десять километров начнется в 19:30 в том же месте, где в обоих случаях запланирован финиш.
Предполагаемые полные перекрытия дорог коснутся нижней половины Вацлавской площади, а также улицы На Прикопе и площади Республики.
В субботу с 17:30 до 21:00 будут перекрыты улицы Революционная, набережная Эдварда Бенеша, Чехов и Штефаников мост, набережная капитана Яроша в направлении центра и Летенский туннель.
С 19:20, в зависимости от хода соревнований, будут временно закрыты набережные Роганская и Дворжакова, набережная Людвика Свободы, Тешновский туннель, улица Ланнова и Нове Млыны.
Запрет на парковку
«На всем протяжении маршрута обеих гонок будет действовать запрет на остановку, и его несоблюдение будет означать эвакуацию автомобиля», — отметил Хофман. В связи со строительством инфраструктуры для проведения всего мероприятия этот запрет будет дополнительно распространен на площадь Республики, улицы Hybernská и Na Příkopě, где он будет действовать с пятницы, 5 сентября, с 12:00, а в некоторых местах с 18:00, до полуночи субботы.
Запрет на остановку будет действовать с субботы, 6 сентября, с 00:01 до 23:00 также на улице Револючни и с 12:00 до 22:00 на набережной Эдварда Бенеше, набережной капитана Яроша, а также на набережных Дворжаково и Роганска.
Изменения коснутся также наземных линий общественного транспорта, поэтому в центре города будет удобнее пользоваться метро. В день гонки с 16 до 21:30 будет прервано движение трамваев в обоих направлениях в районе площади Республики. Изменения коснутся трамвайных линий № 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42, а также автобусных маршрутов № 194 и 207. По вопросам, связанным с ограничениями в движении транспорта, можно будет позвонить на бесплатную информационную линию по номеру: 800 165 102.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
715
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1077
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1904
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1719
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1188
15:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1660
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1150
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2511
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1776
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2237
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
5974
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1829
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2107
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
4601
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1714