Трое рабочих, находящихся под воздействием наркотиков, потеряли сознание во время земляных работ на улице в центре Праги
8 сентября 2025
13:30
713
Трое молодых людей, вероятно, после отравления наркотиками, были доставлены в больницу после того, как свидетели нашли их на улице недалеко от Вацлавской площади в центре Праги. У них были нарушения сознания и судороги. Изначально на место выехали пожарные с полицией и медиками, чтобы проверить подозрение на утечку газа во время земляных работ.
Инцидент произошел утром на улице Оплеталова. Пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова сообщила Novinky, что речь шла о трех пострадавших, вероятно, от интоксикации пока не уточненным наркотиком.
На месте также работали полицейские и пожарные, которые на основании первоначального сообщения проверяли подозрение на утечку газа, которым, предположительно, надышались рабочие во время земляных работ.
Однако, по словам представителя полиции Яна Данека, это не подтвердилось, и все указывает на уже упомянутую интоксикацию пока неустановленным химическим веществом. Утечку газа также исключили пожарные.
Данек уточнил, что на месте находились три молодых человека (1991, 2004 и 2007 годов рождения), двое из которых были без сознания.
По словам Поштовой, у пациентов наблюдались небольшие нарушения сознания, а также судороги. Всех их скорая помощь доставила в отделение интенсивной терапии. Обстоятельства дела расследует полиция.
