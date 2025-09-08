ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Трое рабочих, находящихся под воздействием наркотиков, потеряли сознание во время земляных работ на улице в центре Праги

8 сентября 2025
13:30
Трое молодых людей, вероятно, после отравления наркотиками, были доставлены в больницу после того, как свидетели нашли их на улице недалеко от Вацлавской площади в центре Праги. У них были нарушения сознания и судороги. Изначально на место выехали пожарные с полицией и медиками, чтобы проверить подозрение на утечку газа во время земляных работ.
Инцидент произошел утром на улице Оплеталова. Пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова сообщила Novinky, что речь шла о трех пострадавших, вероятно, от интоксикации пока не уточненным наркотиком.

На месте также работали полицейские и пожарные, которые на основании первоначального сообщения проверяли подозрение на утечку газа, которым, предположительно, надышались рабочие во время земляных работ.

Однако, по словам представителя полиции Яна Данека, это не подтвердилось, и все указывает на уже упомянутую интоксикацию пока неустановленным химическим веществом. Утечку газа также исключили пожарные.

Данек уточнил, что на месте находились три молодых человека (1991, 2004 и 2007 годов рождения), двое из которых были без сознания.

По словам Поштовой, у пациентов наблюдались небольшие нарушения сознания, а также судороги. Всех их скорая помощь доставила в отделение интенсивной терапии. Обстоятельства дела расследует полиция.
строительство работа наркотики Прага
