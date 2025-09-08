Трое рабочих, находящихся под воздействием наркотиков, потеряли сознание во время земляных работ на улице в центре Праги

Трое молодых людей, вероятно, после отравления наркотиками, были доставлены в больницу после того, как свидетели нашли их на улице недалеко от Вацлавской площади в центре Праги. У них были нарушения сознания и судороги. Изначально на место выехали пожарные с полицией и медиками, чтобы проверить подозрение на утечку газа во время земляных работ.