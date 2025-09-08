80 000 претендентов, 15 000 счастливчиков: кто из украинцев сможет остаться в Чехии по спецВНЖ

С 8 сентября 2025 года держатели временной защиты, подавшие заявку на специальное долгосрочное проживание, получили доступ к результатам оценки соответствия условий для его получения. Программа предназначена для украинских беженцев, которые:







находятся в Чехии с временной защитой не менее двух лет;

имеют действительный проездной документ;

экономически самостоятельны;

не имеют судимостей;

обеспечены жильем;

имеют непрерывное медицинское страхование без задолженностей;

не получают гуманитарные выплаты.



Оценка выполнялась на основе данных государственных регистров Министерства внутренних дел и других ведомств. Семьи рассматривались как единые домохозяйства.



Из почти 47 000 домохозяйств, подавших заявки (около 80 000 человек):

35% не соответствовали базовым условиям (длительность пребывания, неполучение пособий, медицинское страхование);

еще 45% не достигли требуемого годового дохода домохозяйства.



В итоге все условия выполнили 20% домохозяйств (около 15 000 человек).



По возрасту среди претендентов:

81% — экономически активные;

18% — дети.



Распределение по регионам:





Успешные заявители могут зарегистрироваться через Информационный портал для иностранцев и забронировать визит в отделение Министерства внутренних дел, где проверят выполнение дополнительных условий.









Регистрация продлится до 31 декабря 2025 года. При выполнении всех условий предоставляется специальное долгосрочное проживание на пять лет с доступом к рынку труда и возможностью последующей подачи на постоянное проживание. Специальное долгосрочное проживание доступно только тем держателям временной защиты, кто выразил интерес к нему. Остальные украинские беженцы могут продолжать пользоваться институтом временной защиты.