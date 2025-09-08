80 000 претендентов, 15 000 счастливчиков: кто из украинцев сможет остаться в Чехии по спецВНЖ
8 сентября 2025
16:30
3337
На специальное долгосрочное проживание подали заявки около 80 000 человек. Все условия соблюли примерно 15 000 из них. Эти люди теперь могут зарегистрироваться через Информационный портал для иностранцев.
С 8 сентября 2025 года держатели временной защиты, подавшие заявку на специальное долгосрочное проживание, получили доступ к результатам оценки соответствия условий для его получения. Программа предназначена для украинских беженцев, которые:
- находятся в Чехии с временной защитой не менее двух лет;
- имеют действительный проездной документ;
- экономически самостоятельны;
- не имеют судимостей;
- обеспечены жильем;
- имеют непрерывное медицинское страхование без задолженностей;
- не получают гуманитарные выплаты.
Оценка выполнялась на основе данных государственных регистров Министерства внутренних дел и других ведомств. Семьи рассматривались как единые домохозяйства.
Из почти 47 000 домохозяйств, подавших заявки (около 80 000 человек):
- 35% не соответствовали базовым условиям (длительность пребывания, неполучение пособий, медицинское страхование);
- еще 45% не достигли требуемого годового дохода домохозяйства.
В итоге все условия выполнили 20% домохозяйств (около 15 000 человек).
По возрасту среди претендентов:
- 81% — экономически активные;
- 18% — дети.
Распределение по регионам:
- Прага — 22,5%;
- Среднечешский край — 15,5%;
- Пльзенский край — 14%;
- Краловеградецкий край — 3%.
Успешные заявители могут зарегистрироваться через Информационный портал для иностранцев и забронировать визит в отделение Министерства внутренних дел, где проверят выполнение дополнительных условий.
Регистрация продлится до 31 декабря 2025 года. При выполнении всех условий предоставляется специальное долгосрочное проживание на пять лет с доступом к рынку труда и возможностью последующей подачи на постоянное проживание. Специальное долгосрочное проживание доступно только тем держателям временной защиты, кто выразил интерес к нему. Остальные украинские беженцы могут продолжать пользоваться институтом временной защиты.
После оценки первой волны правительство решит, будет ли проведен следующий раунд регистрации и на каких условиях. Цель — обеспечить плавный переход на долгосрочное проживание для желающих жить и работать в Чехии, сохранив при этом систему поддержки для нуждающихся.
