ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

80 000 претендентов, 15 000 счастливчиков: кто из украинцев сможет остаться в Чехии по спецВНЖ

Новости и статьи
8 сентября 2025
16:30
3337
На специальное долгосрочное проживание подали заявки около 80 000 человек. Все условия соблюли примерно 15 000 из них. Эти люди теперь могут зарегистрироваться через Информационный портал для иностранцев.
С 8 сентября 2025 года держатели временной защиты, подавшие заявку на специальное долгосрочное проживание, получили доступ к результатам оценки соответствия условий для его получения. Программа предназначена для украинских беженцев, которые:


  • находятся в Чехии с временной защитой не менее двух лет;
  • имеют действительный проездной документ;
  • экономически самостоятельны;
  • не имеют судимостей;
  • обеспечены жильем;
  • имеют непрерывное медицинское страхование без задолженностей;
  • не получают гуманитарные выплаты.

Оценка выполнялась на основе данных государственных регистров Министерства внутренних дел и других ведомств. Семьи рассматривались как единые домохозяйства.

Из почти 47 000 домохозяйств, подавших заявки (около 80 000 человек):
  • 35% не соответствовали базовым условиям (длительность пребывания, неполучение пособий, медицинское страхование);
  • еще 45% не достигли требуемого годового дохода домохозяйства.

В итоге все условия выполнили 20% домохозяйств (около 15 000 человек).

По возрасту среди претендентов:
  • 81% — экономически активные;
  • 18% — дети.

Распределение по регионам:

Успешные заявители могут зарегистрироваться через Информационный портал для иностранцев и забронировать визит в отделение Министерства внутренних дел, где проверят выполнение дополнительных условий.

Регистрация продлится до 31 декабря 2025 года. При выполнении всех условий предоставляется специальное долгосрочное проживание на пять лет с доступом к рынку труда и возможностью последующей подачи на постоянное проживание. Специальное долгосрочное проживание доступно только тем держателям временной защиты, кто выразил интерес к нему. Остальные украинские беженцы могут продолжать пользоваться институтом временной защиты.

После оценки первой волны правительство решит, будет ли проведен следующий раунд регистрации и на каких условиях. Цель — обеспечить плавный переход на долгосрочное проживание для желающих жить и работать в Чехии, сохранив при этом систему поддержки для нуждающихся.
украинцы ВНЖ Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
281
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ОБЪЯВИЛА БЕЛОРУССКОГО ДИПЛОМАТА ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА
21:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
471
ОБЩЕСТВО
ОТРАБОТАЛИ БЕСПЛАТНО НА 34 МЛРД КРОН: КАК ВОЛОНТЕРЫ ДЕРЖАТ ЧЕХИЮ НА ПЛАВУ
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
904
ОБЩЕСТВО
ФОТО: ЯВЛЕНИЕ ГОДА. НАД ЧЕХИЕЙ НАБЛЮДАЛОСЬ ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
804
КУЛЬТУРА
CIRQUE DU SOLEIL В ПРАГЕ
13:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1432
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ РАБОЧИХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ, ПОТЕРЯЛИ СОЗНАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА УЛИЦЕ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1061
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ УГРОЗЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА ОБ ОТРАВЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1226
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3735
ПОЛИТИКА
ЧТО БУДЕТ С УКРАИНСКИМИ БЕЖЕНЦАМИ В ЧЕХИИ? ПРОГРАММА ANO УМАЛЧИВАЕТ
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2855
ОБЩЕСТВО
ВЛАДЕЛИЦА ГРУППЫ BONATRANS — ВТОРАЯ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЖЕНЩИН В ЧЕХИИ
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2221
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛА ВОДИТЕЛЯ ГОНОЧНОГО БОЛИДА
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2394
ОБЩЕСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОМОЩЬ: СКОЛЬКО ПРАГА ИНВЕСТИРУЕТ В УКРАИНУ
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2999
ОБЩЕСТВО
СОТНИ КРОН ЭКОНОМИИ: НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ И СВЕТ ОТ INNOGY
17:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
5802
ОБЩЕСТВО
ТРАМВАИ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ, ПАРКОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПРАГЕ ОГРАНИЧЕНО ИЗ-ЗА СОРЕВНОВАНИЙ
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2375
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ПИВОВАРЕН
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
3175
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: КИБЕРПРЕСТУПНИК КРИЧИТ НА ЖЕРТВУ, А СПЕЦИАЛИСТ БАНКА ПЫТАЕТСЯ ЕЕ СПАСТИ