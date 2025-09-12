Смерть подростка-украинца во время подработки в Чехии: молодые люди часто работали на дробилке, утверждает свидетель
12 сентября 2025
08:46
1089
Мужчина рассказывает, что на предприятии, где в конце августа погиб несовершеннолетний подросток из Украины, он был свидетелем незаконного найма несовершеннолетних. Компания отказывается комментировать это, ссылаясь на расследование.
В Клатовском районе Чехии располагается промышленный комплекс, где обрабатывают камень и производят строительные материалы. Утром 27 августа на предприятии получил смертельную травму пятнадцатилетний подросток.
По информации сервера Novinky.cz, мальчик из Украины, который ходил на завод работать вместе с дедушкой, должен был убирать у дробильного оборудования. Однако машина затянула его руку и ампутировала всю конечность. Мальчик скончался от полученных травм.
Редакция Seznam Zprávу поговорила с работником, который рассказал, что в компании Hasit работало несколько несовершеннолетних украинцев, причем, по его утверждению, нелегально. Работник прямо указал, что у них не было трудовых договоров, подписанных соглашений и страховки.
«Я знаю, что одному из них было даже меньше 15 лет», — утверждает мужчина. Хотя редакция знает его личность, она гарантировала ему анонимность, поскольку он опасается мести.
Для подтверждения достоверности Seznam Zprávу предоставил для ознакомления внутренний трудовой документ, подписанный ключевым сотрудником компании.
Редакция Seznam Zprávу неоднократно пыталась получить комментарий от компании Hasit. Однако компания не хочет комментировать ситуацию, связанную со смертью временного работника, сославшись на продолжающееся полицейское расследование.
По словам свидетеля, с которым поговорила редакция, несовершеннолетние принимались на уборку, то есть на ту же работу, что и трагически погибший временный работник. Однако, по его словам, реальность была другой.
«Они делали все, никто их не обучал, в основном им просто за пять минут кто-то говорил и показывал, что они должны делать, и уходил. Я видел, что они работали на дробилках камня», — утверждает работник.
Работник был непосредственным свидетелем ситуаций, когда несовершеннолетние подработчики без контракта жаловались на фактическую работу и связанные с ней риски.
«Им сказали, что если им это не нравится, пусть берут свои вещи и уезжают обратно в Украину. Я не видел, чтобы кто-то обращал внимание на то, что они несовершеннолетние, или спрашивал их, сколько им лет», — рассказывает мужчина и отмечает, что нелегальные подработчики работали здесь по восемь, а затем и по 12 часов в день.
Идет расследование
Редакция Seznam Zpráv впервые обратилась к компании Hasit 2 сентября. Через неделю она также обратилась к немецкому владельцу холдинга Fixit Gruppe с просьбой прокомментировать смерть и информацию о том, что, по свидетельствам, в принадлежащей ему компании имело место незаконное использование труда несовершеннолетних.
В конце концов, по телефону удалось получить ответ от сотрудника, который представился как «внутренний специалист по поддержке продаж компании Hasit». «Я не могу вас никуда направить, потому что ваш запрос все равно вернется к нам. Мы не можем предоставить никакой информации. К сожалению, ведется полицейское расследование, поэтому мы не можем высказаться по этому поводу, даже если бы мы хотели», — сказал он.
На вопрос, может ли он подтвердить или прокомментировать, работали ли в компании и другие несовершеннолетние подработчики, в том числе на таких машинах, как дробилка камня, он снова ответил, что хотел бы высказаться и внести ясность, но не может.
«Мы заметили, что этот случай живет своей собственной жизнью. В интернете появляется много неправдивой информации, но, к сожалению, мы пока не можем предоставить никаких сведений по этому поводу», — сказал он.
Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние не могут работать более восьми часов в день и не должны подвергаться повышенной опасности травм.
Адвокат и специалист по трудовому праву Клара Готтвальдова описывает, что в целом действуют строгие критерии и ограничения для работы несовершеннолетних. «Существуют даже прямые запреты на работу на определенных машинах или в определенных условиях, если работа представляет опасность», — отмечает адвокат.
Представитель Государственного инспекционного управления по труду Рихард Колибач сообщил, что расследование трагического инцидента в компании все еще продолжается. Пресс-секретарь полиции Михал Шён только сообщил, что дело все еще находится на стадии расследования.
О предполагаемой «нелегальной» работе в компании в Великих Гидчицах говорит директор социальных и образовательных программ организации «Человек в беде» Ян Черный, который ссылается на обширную сеть контактов между украинскими работниками.
«В связи с этим, пытаясь расследовать дело убитого пятнадцатилетнего Ивана, мы узнали, что на линии по производству извести якобы работало еще несколько несовершеннолетних», — утверждает директор программы.
О нелегальной работе на предприятии говорит и Радован Буркович, президент Ассоциации трудовых агентств.
«Насколько нам известно, туда поочередно приезжали люди из Украины. Похоже, что это полностью нелегальная занятость со всеми вытекающими последствиями», — утверждает он, опираясь на местные контакты и информацию от людей, которые отвечают за надзор за работой.
«У нас есть около 2500 человек, которые связываются с нами через горячую линию, и одновременно мы общаемся с около 70 украинскими группами, где обсуждают работу. Мы провели исследование и считаем, что усиливается практика найма несовершеннолетних детей», — предупреждает Ян Черный, отмечая, что это связано с ухудшением экономического положения семей в затронутой войной Украине.
Он также указывает на тот факт, что несовершеннолетние молодые люди имеют право выезжать из Украины, в то время как взрослым мужчинам с начала российского вторжения и введения военного положения запрещено покидать страну без специального разрешения военных органов.
По информации сервера Novinky.cz, мальчик из Украины, который ходил на завод работать вместе с дедушкой, должен был убирать у дробильного оборудования. Однако машина затянула его руку и ампутировала всю конечность. Мальчик скончался от полученных травм.
Редакция Seznam Zprávу поговорила с работником, который рассказал, что в компании Hasit работало несколько несовершеннолетних украинцев, причем, по его утверждению, нелегально. Работник прямо указал, что у них не было трудовых договоров, подписанных соглашений и страховки.
«Я знаю, что одному из них было даже меньше 15 лет», — утверждает мужчина. Хотя редакция знает его личность, она гарантировала ему анонимность, поскольку он опасается мести.
Для подтверждения достоверности Seznam Zprávу предоставил для ознакомления внутренний трудовой документ, подписанный ключевым сотрудником компании.
Редакция Seznam Zprávу неоднократно пыталась получить комментарий от компании Hasit. Однако компания не хочет комментировать ситуацию, связанную со смертью временного работника, сославшись на продолжающееся полицейское расследование.
По словам свидетеля, с которым поговорила редакция, несовершеннолетние принимались на уборку, то есть на ту же работу, что и трагически погибший временный работник. Однако, по его словам, реальность была другой.
«Они делали все, никто их не обучал, в основном им просто за пять минут кто-то говорил и показывал, что они должны делать, и уходил. Я видел, что они работали на дробилках камня», — утверждает работник.
Работник был непосредственным свидетелем ситуаций, когда несовершеннолетние подработчики без контракта жаловались на фактическую работу и связанные с ней риски.
«Им сказали, что если им это не нравится, пусть берут свои вещи и уезжают обратно в Украину. Я не видел, чтобы кто-то обращал внимание на то, что они несовершеннолетние, или спрашивал их, сколько им лет», — рассказывает мужчина и отмечает, что нелегальные подработчики работали здесь по восемь, а затем и по 12 часов в день.
Идет расследование
Редакция Seznam Zpráv впервые обратилась к компании Hasit 2 сентября. Через неделю она также обратилась к немецкому владельцу холдинга Fixit Gruppe с просьбой прокомментировать смерть и информацию о том, что, по свидетельствам, в принадлежащей ему компании имело место незаконное использование труда несовершеннолетних.
В конце концов, по телефону удалось получить ответ от сотрудника, который представился как «внутренний специалист по поддержке продаж компании Hasit». «Я не могу вас никуда направить, потому что ваш запрос все равно вернется к нам. Мы не можем предоставить никакой информации. К сожалению, ведется полицейское расследование, поэтому мы не можем высказаться по этому поводу, даже если бы мы хотели», — сказал он.
На вопрос, может ли он подтвердить или прокомментировать, работали ли в компании и другие несовершеннолетние подработчики, в том числе на таких машинах, как дробилка камня, он снова ответил, что хотел бы высказаться и внести ясность, но не может.
«Мы заметили, что этот случай живет своей собственной жизнью. В интернете появляется много неправдивой информации, но, к сожалению, мы пока не можем предоставить никаких сведений по этому поводу», — сказал он.
Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние не могут работать более восьми часов в день и не должны подвергаться повышенной опасности травм.
Адвокат и специалист по трудовому праву Клара Готтвальдова описывает, что в целом действуют строгие критерии и ограничения для работы несовершеннолетних. «Существуют даже прямые запреты на работу на определенных машинах или в определенных условиях, если работа представляет опасность», — отмечает адвокат.
Представитель Государственного инспекционного управления по труду Рихард Колибач сообщил, что расследование трагического инцидента в компании все еще продолжается. Пресс-секретарь полиции Михал Шён только сообщил, что дело все еще находится на стадии расследования.
О предполагаемой «нелегальной» работе в компании в Великих Гидчицах говорит директор социальных и образовательных программ организации «Человек в беде» Ян Черный, который ссылается на обширную сеть контактов между украинскими работниками.
«В связи с этим, пытаясь расследовать дело убитого пятнадцатилетнего Ивана, мы узнали, что на линии по производству извести якобы работало еще несколько несовершеннолетних», — утверждает директор программы.
О нелегальной работе на предприятии говорит и Радован Буркович, президент Ассоциации трудовых агентств.
«Насколько нам известно, туда поочередно приезжали люди из Украины. Похоже, что это полностью нелегальная занятость со всеми вытекающими последствиями», — утверждает он, опираясь на местные контакты и информацию от людей, которые отвечают за надзор за работой.
«У нас есть около 2500 человек, которые связываются с нами через горячую линию, и одновременно мы общаемся с около 70 украинскими группами, где обсуждают работу. Мы провели исследование и считаем, что усиливается практика найма несовершеннолетних детей», — предупреждает Ян Черный, отмечая, что это связано с ухудшением экономического положения семей в затронутой войной Украине.
Он также указывает на тот факт, что несовершеннолетние молодые люди имеют право выезжать из Украины, в то время как взрослым мужчинам с начала российского вторжения и введения военного положения запрещено покидать страну без специального разрешения военных органов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
792
08:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
3154
22:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2709
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2523
20:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1148
17:46
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1871
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2147
16:05
11 СЕНТЯБРЯ 2025
916
16:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2469
12:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2123
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2506
19:30
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1864
18:48
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2995
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2676