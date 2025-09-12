Смерть подростка-украинца во время подработки в Чехии: молодые люди часто работали на дробилке, утверждает свидетель

Новости 420on 12 сентября 2025 08:46 1089

Мужчина рассказывает, что на предприятии, где в конце августа погиб несовершеннолетний подросток из Украины, он был свидетелем незаконного найма несовершеннолетних. Компания отказывается комментировать это, ссылаясь на расследование.