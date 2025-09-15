ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Канатная дорога на Петршин: как продвигается реконструкция

Новости 420on
15 сентября 2025
10:00
164
Канатная дорога на Петршин не работает с осени прошлого года и проходит самую сложную модернизацию в новейшей истории. На месте ведутся обширные строительные работы, цель которых — не только восстановление трассы, но и укрепление нестабильного склона.
«В нижней части мы уже завершили строительство железобетонной плиты, на которую будут уложены рельсы. Это примерно четверть трассы. Вверх по трассе мы продолжаем земляные работы и готовим основу для дальнейшего бетонирования», — пояснил Novinky проектный менеджер Транспортного предприятия столицы Праги (DPP) Милан Богадло.

По его словам, в ходе работ возникли лишь незначительные сложности. «Единственным сюрпризом было основание. На склоне Петршина долгое время наблюдается небольшое смещение в сторону Влтавы, на миллиметры в год. Поэтому мы закрепили трассу канатной дороги пятью свайными стенами, которые достигают глубины 18 метров и стабилизируют склон в районе трассы», — добавил он.

Богадло также подчеркнул, что после реконструкции трасса не будет значительно отличаться от первоначальной.

«Нововведением станет способ торможения — уже не на тросе, а прямо на рельсах. Это означает, что трасса будет использовать только тяговый трос», — добавил он.

Новые вагоны

По словам руководителя отдела коммуникаций пражского транспортного предприятия Даниэла Шабика, работы по бетонированию могут быть завершены до конца этого года, после чего начнется монтаж верхнего строения пути. Он будет проходить в течение зимы.

Одновременно ведется работа над новыми вагонами. «В Швейцарии уже изготавливаются детали. В ближайшее время начнется сборка, и первый вагон должен быть окрашен до конца года. Весной мы перевезем его в Прагу, где пройдут первые испытательные поездки — пока без пассажиров и с различной нагрузкой. Если все пойдет по плану, летом следующего года общественность сможет прокатиться в рамках пробной эксплуатации», — описал Шабик.

Общая стоимость реконструкции трассы составляет примерно 134 миллиона крон. Транспортное предприятие одновременно готовится к модификации станций, которые должны стать безбарьерными, но для этих работ ждет указаний от советников столицы Праги.

Канатная дорога на Петршин не работает с 13 сентября 2024 года, когда проливные дожди вызвали оползень, который сделал безопасную эксплуатацию дороги невозможной. Нынешняя реконструкция является самой масштабной в новейшей истории дороги и включает в себя полную замену рельсового покрытия, дренаж и укрепление склона.
Прага транспорт реконструкция
