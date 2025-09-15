Канатная дорога на Петршин: как продвигается реконструкция

Канатная дорога на Петршин не работает с осени прошлого года и проходит самую сложную модернизацию в новейшей истории. На месте ведутся обширные строительные работы, цель которых — не только восстановление трассы, но и укрепление нестабильного склона.