Полицейская операция в Праге 4: полиция ловит мужчину на крыше дома

Новости 420on
14 сентября 2025
12:35
881
Десятки полицейских с автоматами проводят операцию на верхнем этаже дома у трамвайной остановки Přístaviště в Праге 4. По первоначальной информации, в квартире забаррикадировался вооруженный мужчина, который ранее ранил другого человека. Члены спецназа уже проникли в квартиру, задержали человека, сообщившего об угрозе, но не нашли у него никакого оружия. Второй мужчина, который, вопреки первоначальным сообщениям, не получил никаких ранений, сбежал на крышу дома, где с ним сейчас ведет переговоры полиция.
Людям дают указания удалиться с места наблюдения. «Вы не пройдете на улицу Ke Krči», — останавливает людей на переходе один из полицейских с автоматом. Тем не менее, здесь стоят любопытные, которые фотографируют и снимают происходящее.

«На месте с полицейскими находится переговорщик. С нами связался сам вооруженный мужчина, сообщив, что он кого-то ранил. Пока больше ничего не известно, полицейские находятся на месте», — сообщила в воскресенье после полудня Novinky пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.

Здесь также стоят автобусы, прибывающие из Смихова и Баррандова. Они не могут проехать через перекресток, который заполнен красно-белыми полицейскими лентами и полицейскими.
Чехия Прага полиция
