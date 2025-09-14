Полицейская операция в Праге 4: полиция ловит мужчину на крыше дома

Десятки полицейских с автоматами проводят операцию на верхнем этаже дома у трамвайной остановки Přístaviště в Праге 4. По первоначальной информации, в квартире забаррикадировался вооруженный мужчина, который ранее ранил другого человека. Члены спецназа уже проникли в квартиру, задержали человека, сообщившего об угрозе, но не нашли у него никакого оружия. Второй мужчина, который, вопреки первоначальным сообщениям, не получил никаких ранений, сбежал на крышу дома, где с ним сейчас ведет переговоры полиция.