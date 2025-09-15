Пражские советники проголосовали за важные транспортные проекты столицы

До позднего вечера в четверг депутаты Пражского совета голосовали на своем первом после каникул заседании. Около восьми вечера они проголосовали за важные транспортные проекты. Например, объявление тендера на строительство двух парковочных домов P+R у станций метро Depo Hostivař и Zličín. Они также поддержали государственный заказ на доработку проектной документации Radlická radiála.