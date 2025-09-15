Пражские советники проголосовали за важные транспортные проекты столицы
15 сентября 2025
11:30
895
До позднего вечера в четверг депутаты Пражского совета голосовали на своем первом после каникул заседании. Около восьми вечера они проголосовали за важные транспортные проекты. Например, объявление тендера на строительство двух парковочных домов P+R у станций метро Depo Hostivař и Zličín. Они также поддержали государственный заказ на доработку проектной документации Radlická radiála.
Городские депутаты одобрили публичный тендер на Radlická radiála с предполагаемой стоимостью 407,8 миллиона крон на разработку проекта тех частей планируемой трассы, которые по сравнению с первоначально одобренным проектом претерпели в последние годы изменения на основе вновь разработанных исследований. Одобренные в прошлом году изменения включают, в частности, удлинение тоннелей.
«Заказчик предполагает, что период выполнения предмета публичного заказа будет в интервале от 2026 до 2029 года, то есть 36 месяцев», — добавил по поводу радиалы заместитель мэра Зденек Гржиб. Согласно новой версии, доля тоннелей в общей протяженности новой дороги увеличится с 55 до 71%. Это соответствует более высокой цене, которая, согласно информации прошлого года, увеличилась с 5 до 35 миллиардов крон.
Следующим обсуждаемым вопросом был проект строительства P+R у станции линии A Depo Hostivař на востоке столицы. Парковка P+R — или Park and Ride — представляет собой тип парковки, предназначенной для водителей, которые хотят оставить свой автомобиль на окраине города у станций общественного транспорта и далее продолжить путь в центр на общественном транспорте.
«Речь идет о многоэтажном парковочном объекте, предназначенном для P+R, который будет иметь вместимость 647 мест. Предполагаемая стоимость государственного заказа составляет 601 миллион крон. Срок реализации государственного заказа установлен на 18 месяцев плюс три месяца на приемку и передачу в эксплуатацию Технической службе дорог», — продолжил Гржиб. Работы должны быть завершены примерно в 2027 году.
Пятиэтажный паркинг на 596 автомобилей планируется построить на улице Na Radosti недалеко от депо метро. Строительство должно начаться в середине следующего года и быть завершено к концу 2027 года. Строительство будет расположено в нескольких сотнях метров от станции метро, поэтому мэрия ранее планировала продлить линию B до новой станции под названием Depo Zličín, чтобы парковка находилась рядом с прямым сообщением до центра.
Однако нынешнее руководство города приостановило подготовку к продлению линии, мотивируя это тем, что этот участок будет слишком мало использоваться пассажирами, чтобы его строительство было экономически оправданным.
