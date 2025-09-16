ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Железнодорожный мост под Вышеградом в Праге будет отремонтирован

Новости 420on
16 сентября 2025
13:00
639
Железнодорожный мост через Влтаву в пражском районе Вытони, который находится в аварийном состоянии, будет отремонтирован. Об этом сообщил министр транспорта Мартин Купка (ODS), добавив, что мост будет реконструирован и дополнен пристройкой и третьим путем. Ранее Железнодорожная администрация (SZ) планировала заменить его новым мостом.
Государство приняло решение о сохранении моста также из-за мнения Комитета всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который рекомендовал не сносить его. Этот шаг приветствовали активисты из Фонда Вышеградского моста, которые долгое время настаивали на его реконструкции.

Первоначально предполагалось, что существующий мост будет перенесен в Модржаны, а на его месте будет построена современная трехпутная конструкция. Сооружение в Вытоне, построенное в 1901 году, находится в плохом техническом состоянии. На нем ограничена скорость и запрещен проезд тяжелых составов.

«Мы рады, что министр Купка выбрал проверенный во всем мире стандартный подход. Реконструкция с достройкой третьего пути обеспечивает скорость и минимизацию перерывов в движении, что является лучшим решением для железнодорожных перевозчиков, их пассажиров и жителей Праги», — сказал член правления фонда Томаш Бистржицкий.

По словам главы SŽ, на время ремонта моста на месте будет установлена временная конструкция на оригинальных опорах.
мост Чехия Прага
