Железнодорожный мост под Вышеградом в Праге будет отремонтирован

Железнодорожный мост через Влтаву в пражском районе Вытони, который находится в аварийном состоянии, будет отремонтирован. Об этом сообщил министр транспорта Мартин Купка (ODS), добавив, что мост будет реконструирован и дополнен пристройкой и третьим путем. Ранее Железнодорожная администрация (SZ) планировала заменить его новым мостом.