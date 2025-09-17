Несовершеннолетний украинец, погибший из-за травмы на производстве в Чехии, не был застрахован. Скорая помощь решает, кто оплатит выезд

Служба скорой медицинской помощи Пльзеньского края решает, кто заплатит более десяти тысяч крон за выезд и попытку спасти жизнь несовершеннолетнего украинского подростка Ивана. Мальчик потерял руку во время работы в компании Hasit в Великих Гидчицах в районе Клатовы в конце лета и скончался на месте от полученных травм.