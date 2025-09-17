ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Несовершеннолетний украинец, погибший из-за травмы на производстве в Чехии, не был застрахован. Скорая помощь решает, кто оплатит выезд

Новости 420on
17 сентября 2025
09:00
332
Служба скорой медицинской помощи Пльзеньского края решает, кто заплатит более десяти тысяч крон за выезд и попытку спасти жизнь несовершеннолетнего украинского подростка Ивана. Мальчик потерял руку во время работы в компании Hasit в Великих Гидчицах в районе Клатовы в конце лета и скончался на месте от полученных травм.
«Я могу подтвердить, что счет за выезд скорой помощи был отправлен по адресу проживания», — говорит представитель пльзеньской скорой помощи Мартин Штепан.

Редакция Seznam Zpráv имеет в своем распоряжении этот документ. В счете указано, что пациент не был застрахован.

«Если вы застрахованы, пожалуйста, отправьте копию европейского страхового полиса вместе со счетом обратно по адресу службы скорой медицинской помощи», — говорится далее в инструкции.

Стандартная процедура даже для незастрахованных чехов

По словам Мартина Штепана, авансовый счет является стандартной процедурой. «Это происходит даже с незастрахованными чехами. Это может случиться, например, с бездомными людьми, если у них нет страховки. Тогда счет также выставляется», — описывает он.

Если же пациент, которому оказывается медицинская помощь, застрахован и предоставляет документ, вопрос решает страховая компания, и счет не требуется.

Именно тот факт, что скорая помощь зарегистрировала подростка как незастрахованного, усилил подозрения в том, что подработка украинского мальчика не соответствовала законным обязанностям работодателя.

Адвокат и специалист по трудовому праву Клара Готтвальдова рассказала Seznam Zprávám, что в Чехии в целом действуют строгие критерии для работы несовершеннолетних. «Необходимо следить за безопасноостью работы. И, конечно же, выполнять все обязанности в отношении договорных отношений, медицинского страхования, социального страхования, страховых взносов и соблюдать ограничения на работу несовершеннолетних», — перечислила Готтвальдова.

Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние не могут работать более восьми часов в день и не должны подвергаться повышенной опасности травм.

Полиция расследует смерть

Компания Hasit ранее заявила, что не может комментировать этот случай. «Мы не можем предоставить никакой информации. К сожалению, ведется полицейское расследование, поэтому мы не можем высказаться по этому поводу, даже если бы мы хотели», — сообщил по телефону сотрудник Hasit.

«Мы заметили, что этот случай живет своей собственной жизнью. В интернете появляется много неправдивой информации, но, к сожалению, мы пока не можем предоставить никакой информации», — добавил он.
Пресс-секретарь полиции Михал Шён лишь сообщил, что смерть украинского временного работника находится на стадии расследования.
