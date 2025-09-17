Суд над водителем трамвая: кулаки, угрозы и ненависть к украинцам

По данным суда, в конце февраля Бейвл, сопровождая свои действия ругательствами, выгнал из трамвая №7 мужчину с маленьким ребенком на руках и женщину с коляской.





«У тебя нет права быть в этой стране, — кричал он. — Убирайтесь, или вызову полицию».





Сам Бейвл заявил: «Я не согласен с обвинением, правовой квалификацией и описанием события». Он описал день инцидента: тогда он управлял трамваем №7 маршрута Пальмовка — Радлицка.





«Где-то около Вршовиц я услышал необычный шум, удары по сиденьям, крики. Я решил, что ситуацию нужно уладить», — рассказал водитель. «Я вышел из кабины в салон и увидел маленького ребенка на пассажирском сидении, рядом стоял мужчина, рядом с ними женщина. Я попросил убрать ребенка с сиденья или положить в коляску», — добавил он. По словам Бейвла, его главным мотивом была безопасность, так как сиденье предназначено для сидения.









Он отметил, что мужчина начал оскорблять его, плеваться и называл «чешской мразью». «До того, как произошел инцидент на видео , я сказал мужчине, что у него нет права находиться в этой стране. Я не имел в виду национальность и никого не оскорблял», — уверял он суд.

Бейвл подчеркнул, что его действия были стандартной практикой для водителя трамвая, направленной на безопасность пассажиров и соблюдение порядка. Он вновь отрицал, что наносил удары, угрожал или имел предубеждения против украинцев, заявив, что у него есть друзья среди украинцев. По его словам, через неделю после инцидента он отправил семье извинительное письмо.





Департамент транспорта Праги отреагировал на инцидент увольнением Бейвла, который, по его словам, работал водителем трамвая с августа 2021 года.





Суд перенес слушание на начало ноября, когда планируется допросить свидетелей и просмотреть записи с камер.