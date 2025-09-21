В Праге 21 сентября пройдет парад исторических трамваев
21 сентября 2025
09:00
929
В воскресенье, 21 сентября 2025 года, траспортное предприятие Праги (DPP) организует парад исторических трамваев в рамках празднования 150-летия общественного транспорта чешской столицы. В параде примут участие в общей сложности около 40 трамваев, от конной повозки XIX века до новейшей модели 52T, но некоторые из них можно будет увидеть только на части маршрута.
Все мероприятие начнется уже в первой половине дня с выставки всех участвующих трамвайных вагонов на улице Соколовска между остановками Уршов8а и Инвалидовна. В 11:00 трамваи отправятся в путь длиной около 12 км. Во главе будет музейный трамвай, который, как и в старину, будет тянуть лошади. Его противоположностью будет новейший трамвай 52T. В составе также будут редкие моторные и выездные вагоны, включая снегоочистители, экскурсионные и учебные составы.
Предполагаемое время проезда по остановкам
11.13 Florenc
11.20 – 11.35 Náměstí Republiky - komentovaný průjezd tramvají
11.40 Čechův most
11.50 Mánesův most
11.55 Křižovnické náměstí
12.00 Národní divadlo
12.15 Václavské náměstí
12.25 – 12.40 Senovážné náměstí (odstup koní)
13.00 – 14.00 Ukončení průvodu ve smyčce Špejchar
