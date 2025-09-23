Пражский врач будет оперировать онлайн пациента в Брно
23 сентября 2025
11:00
Пациент будет находиться в Брно, но неотложную операцию проведет хирург из Праги. Через интернет. Это не научная фантастика — возможности так называемой телехирургии были представлены на прошлой неделе Военной больницей Брно, которая стала первым медицинским учреждением в Чехии, запустившим собственную сеть 5G.
Мобильная сеть пятого поколения имеет ключевое значение для врачей. Не дайте себя обмануть обозначением 5G — это не сеть, к которой может подключиться любой с собственным мобильным телефоном, а полностью частная и защищенная сеть.
Возможности этой технологии довольно разнообразны, частная сеть 5G позволяет, например, врачам и медсестрам работать с документацией пациентов прямо у их коек и ускорить обычные процедуры.
Кроме того, больница продемонстрировала возможность телехирургии, то есть операции, в которой врачи участвуют удаленно.
«Врач и медсестра имеют немедленный доступ ко всей актуальной информации прямо у постели пациента — например, можно сразу скорректировать медикаментозное лечение. Это шаг, который может повысить качество, безопасность и эффективность лечения», — пояснил директор Военной больницы в Брно Петр Крал.
Частью проекта является подключение мобильных медицинских тележек и портативных компьютеров к закрытой сети 5G. Благодаря этому персонал может получить доступ к данным о пациентах, медикаментах и медицинской документации в любое время и без перебоев.
«Медицинский работник не должен отправляться к компьютеру в сестринскую. Все данные находятся прямо у него, что ускоряет принятие решений и оказание помощи», — сказал Крал.
Внимание привлек показ телехирургической операции, которую брненская больница провела совместно с Центральной военной больницей в Праге. Во время операции в Брно специалисты из Праги могли с помощью видеопередачи отмечать критические места в операционном поле и давать хирургу рекомендации, на чем ему следует сосредоточиться.
«Во время операции мы могли удаленно точно показать, где должен работать хирург. Это значительно повысило безопасность и уверенность операционной бригады. Эта технология может в будущем коренным образом изменить форму дистанционных операций и саму хирургическую практику», — сказал директор Центральной военной больницы Вацлав Масопуст.
Демонстрация успешной второй фазы телемедицинского эксперимента между VN Brno и Центральной военной больницей в Праге.
По мнению экспертов, эта технология обеспечивает плавную передачу изображения даже в высоком разрешении и в то же время гарантирует, что данные остаются только внутри больницы, что повышает их безопасность.
«Сеть показала себя стабильной и надежной. Во время операций оказалось, что передача изображения более плавная, чем при других типах соединений. Благодаря этому стало возможным использовать 3D-изображение и передачу звука без значительной задержки», — сообщил директор по Индустрии 4.0 компании T-Mobile Якуб Копецкий.
Частная сеть 5G — это специальная беспроводная сеть, которую компания или учреждение, в данном больница, использует только для своих собственных нужд и которая не зависит от общедоступных мобильных сетей.
Она работает аналогично выделенному и чрезвычайно быстрому Wi-Fi, но может подключать до сотен устройств, которые безопасно и быстро взаимодействуют друг с другом. В случае использования в медицинском учреждении это означает, например, что вся информация и данные остаются только внутри больницы, что обеспечивает максимальную безопасность для пациентов и персонала.
