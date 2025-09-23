Пражский врач будет оперировать онлайн пациента в Брно

Пациент будет находиться в Брно, но неотложную операцию проведет хирург из Праги. Через интернет. Это не научная фантастика — возможности так называемой телехирургии были представлены на прошлой неделе Военной больницей Брно, которая стала первым медицинским учреждением в Чехии, запустившим собственную сеть 5G.