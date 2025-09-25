ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Шеф антимонопольного органа приостанавливает снос исторического Либеньского моста в Праге

25 сентября 2025
19:00
Пражская техническая администрация коммуникаций (TSK) не имеет права сносить исторический Либеньский мост и строить его точную реплику. Об этом заявил председатель Управления по защите конкуренции (ÚOHS) Петр Млсна, подтвердив первоначальное решение своих сотрудников, запретивших TSK продолжать работы по реконструкции комплекса конструкции сверх рамок изначального конкурса, после которого проект претерпел существенные изменения, включая решение о строительстве реплики.
Пресс-секретарь ÚOHS Мартин Шванда сообщил об этом в пресс-релизе. Пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова отметила, что компания уже выдала указание о приостановке соответствующих работ и сейчас оценивает дальнейшие действия. 
В 2022 году TSK выбрала компанию Metrostav TBR для выполнения работ по реконструкции Либеньского моста согласно тогдашнему проекту. Позднее возникли две обновленные версии проекта, которые существенно изменили изначальные планы. По мнению ÚOHS и Петра Млсны, городская компания фактически инициировала новую закупку без проведения нового тендера. Решение Млсны является окончательным. 

Дело рассматривалось по жалобе компании EUROVIA CZ: первоначально ÚOHS дважды выносило решения в пользу TSK, однако председатель органа их отменял. В июле 2025 года сотрудники запретили пражской компании выполнять работы, не включенные в изначальное задание тендера 2022 года. После обжалования TSK и Metrostav TBR решение Млсны подтверждено. 

Лишкова уточнила, что TSK получила решение и проанализирует его, одновременно приостановив соответствующие работы. При этом ÚOHS не отменил саму контрактную сделку, а лишь ограничил работы сверх изначальной закупки. «Детальный эффект на ход реконструкции и дальнейшие действия TSK оцениваются», – добавила она. 

Либеньский мост фактически представляет собой комплекс из шести конструкций. Реконструкция исторического участка – лишь часть всей перестройки. Ранее представители TSK утверждали, что все текущие работы соответствуют первоначальной закупке, а для работ сверх её рамок планируется новый тендер. 

По словам Лишковой, TSK уже готовит тендеры, чтобы выполнить решение антимонопольного органа. «Надеемся минимизировать влияние на саму реконструкцию и сроки её проведения», – отметила она. Спор в основном касается трактовки правил и возможностей корректировки проекта после заключения контракта с учётом новых объективно выявленных обстоятельств и требований. 

В настоящее время Metrostav TBR проектирует реплику исторического моста. Директор TSK Филип Гайек на сентябрьском заседании муниципального совета заявил, что проект нового моста должен быть завершён до конца 2025 года, однако окончательное решение ÚOHS запрещает любые работы, не включённые в первоначальный контракт. Этот запрет вступает в силу с момента получения участниками решения. 

Либеньский мост, спроектированный архитектором Павлом Янаком в 1928 году, никогда не ремонтировался. При руководстве мэрии Адрианы Крначовой (ANO) в 2014–2018 годах рассматривался вариант сноса моста и его замены новым сооружением, однако последующие руководители города приняли решение о ремонте. Строить реплику на оригинальных опорах было решено в конце 2023 года на основе статических моделей; значимую роль сыграло ужесточение европейских норм после обрушения моста в Генуе.
