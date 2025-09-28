Чешские архитектурные шедевры в гонке за звание лучшего проекта

На 33-м ежегодном конкурсе «Строение года» за звание лучшего проекта борются 130 объектов со всей Чехии. Среди претендентов есть несколько проектов из Праги, многие из которых уже хорошо известны общественности. Голосование доступно как экспертному жюри, так и широкой публике до 3 ноября 2025 года