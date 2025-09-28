Чешские архитектурные шедевры в гонке за звание лучшего проекта
28 сентября 2025
18:00
767
На 33-м ежегодном конкурсе «Строение года» за звание лучшего проекта борются 130 объектов со всей Чехии. Среди претендентов есть несколько проектов из Праги, многие из которых уже хорошо известны общественности. Голосование доступно как экспертному жюри, так и широкой публике до 3 ноября 2025 года
Вот некоторые объекты из Праги в номинации:
Торговый центр «Май», Прага 1
Знаковое здание прошло радикальную реконструкцию после 50 лет эксплуатации. Торговый центр, построенный в 1975 году и первоначально названный «Май 02», открылся заново в 2024 году под новым именем Máj Národní. Проект стоимостью более 4 миллиардов крон сохранил архитектурное наследие авторов и добавил новые функции: магазины, кафе и развлекательный центр. Фасад оживила скульптура «бабочка-истребитель» работы Давида Черного.
SMÍCHOV CITY – жилой блок SM3
Многоквартирный дом SM3 является частью целого городского квартала. Он имеет исключительно жилой характер. Архитектурно SM3 спроектирован как девять отдельных таунхаусов. Каждый из них имеет собственный вход с улицы и со двора и представлен различными материалами и архитектурными деталями.
Lofty Kolbenova, Прага
В самом сердце пражского района с богатой промышленной историей был создан проект, превращающий бывшую фабричную территорию в современный жилой комплекс с бережным отношением к участку. Проект опирается на атмосферу промышленной архитектуры — высокие потолки, просторные планировки и аутентичные материалы определяют характер лофтовой жизни.
В общей сложности 215 квартир предлагают исключительные пространственные решения и сочетают исторические элементы с современным дизайном.
Реконструкция бывшего отеля Intercontinental, Прага 1
Бруталистское здание, открытое в 1974 году, реконструировано вместе с прилегающей территорией от улицы Парижской до набережной. Стоимость проекта выросла с 2,7 миллиарда до 4 миллиардов крон из-за плохого технического состояния здания.
Rezidence U Milosrdných, Прага 1
Строительство заняло около 30 месяцев и велось с предельным вниманием к точности, качеству деталей и координации в чрезвычайно сложной городской среде. Он выделяется своим мастерством, структурной чистотой и скромным урбанизмом. Проект доказывает, что даже в самом центре Праги можно создать современное здание, которое естественно соотносится с историческими слоями города и повышает его жилой уровень.
Более полный список номинантов и их истории доступен на официальном сайте конкурса. Голосование за понравившийся проект открыто до 3 ноября 2025 года.
