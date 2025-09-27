На чешский рынок приходит японская сеть одежды Uniqlo
27 сентября 2025
14:00
574
Японский бренд одежды Uniqlo ищет в Праге место для своего первого магазина в Чехии.
«Uniqlo в настоящее время ищет арендуемые помещения в центре Праги», подтвердил информацию для Hospodářské noviny Томаш Беранек из консалтинговой компании CZ Retail Advisors, которая «помогает владельцам недвижимости и торговцам найти торговые помещения в Праге». Открытие нового филиала может состояться, однако, только после следующего года.
По словам Беранка, в шорт-листе для филиала Uniqlo есть три адреса. Одним из кандидатов являются помещения в дворце Hybernia, где сейчас идет реконструкция и который должен открыться только в 2028 году. Еще одним кандидатом является бывшая штаб-квартира Komerční banky на улице Na Příkopě, которая в настоящее время принадлежит Trinity Bank. Третий адрес находится неподалеку — Dětský dům, в котором в настоящее время работает магазин испанской модной сети Zara. Однако он планирует переехать на Вацлавскую площадь, где должен занять место в торговом центре после ухода немецкого продавца Van Graaf.
Однако на внутренний рынок приходят и другие модные бренды. Например, пять лет назад в Чехии появился американский бренд одежды GAP, который в настоящее время имеет у нас восемь магазинов. Вскоре после этого, в 2021 году, свою первую торговую точку в Чехии открыла и международная модная сеть Primark. В настоящее время она имеет два магазина в Праге и один в Брно.
В прошлом году бренд Uniqlo отпраздновал 40-летие своего существования. Основателем и нынешним руководителем компании является Тадаси Янаи, который создал транснациональную розничную холдинговую компанию Fast Retailing, к которой принадлежит Uniqlo. По данным журнала Forbes, 76-летний Янаи является самым богатым японцем.
Первый магазин компания открыла в Хиросиме в 1984 году. Бренд начал набирать популярность в конце 90-х годов во время бума флисовой одежды. «Я хотел показать, что Uniqlo — это новая компания, которая предлагает качественную повседневную одежду для всех», — сказал Янаи. В то время флис был одним из самых дорогих материалов.
По словам Беранка, в шорт-листе для филиала Uniqlo есть три адреса. Одним из кандидатов являются помещения в дворце Hybernia, где сейчас идет реконструкция и который должен открыться только в 2028 году. Еще одним кандидатом является бывшая штаб-квартира Komerční banky на улице Na Příkopě, которая в настоящее время принадлежит Trinity Bank. Третий адрес находится неподалеку — Dětský dům, в котором в настоящее время работает магазин испанской модной сети Zara. Однако он планирует переехать на Вацлавскую площадь, где должен занять место в торговом центре после ухода немецкого продавца Van Graaf.
Однако на внутренний рынок приходят и другие модные бренды. Например, пять лет назад в Чехии появился американский бренд одежды GAP, который в настоящее время имеет у нас восемь магазинов. Вскоре после этого, в 2021 году, свою первую торговую точку в Чехии открыла и международная модная сеть Primark. В настоящее время она имеет два магазина в Праге и один в Брно.
В прошлом году бренд Uniqlo отпраздновал 40-летие своего существования. Основателем и нынешним руководителем компании является Тадаси Янаи, который создал транснациональную розничную холдинговую компанию Fast Retailing, к которой принадлежит Uniqlo. По данным журнала Forbes, 76-летний Янаи является самым богатым японцем.
Первый магазин компания открыла в Хиросиме в 1984 году. Бренд начал набирать популярность в конце 90-х годов во время бума флисовой одежды. «Я хотел показать, что Uniqlo — это новая компания, которая предлагает качественную повседневную одежду для всех», — сказал Янаи. В то время флис был одним из самых дорогих материалов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
625
10:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
597
19:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2129
18:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1444
13:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1222
09:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1645
22:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2643
20:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3132
19:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2335
17:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2622
15:15
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2708
15:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1798
11:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1715
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2690
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2124