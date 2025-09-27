В выходные не будут ходить поезда метро на участке между станциями Dejvická и Želivského

Новости 420on 27 сентября 2025 10:00 420

В выходные дни приостановлено движение поездов метро на участке между станциями Dejvická и Želivského, движение будет ограничено и в Вышеградском туннеле.