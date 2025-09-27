ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В выходные не будут ходить поезда метро на участке между станциями Dejvická и Želivského

Новости 420on
27 сентября 2025
10:00
420
В выходные дни приостановлено движение поездов метро на участке между станциями Dejvická и Želivského, движение будет ограничено и в Вышеградском туннеле.
Работа десяти станций метро на зеленой линии A будет приостановлена 27 и 28 сентября из-за завершения модернизации устройств обеспечения безопасности поездов. Пассажиров будут переовзить трамваи XA.

«В эти выходные мы модернизируем устройство безопасности LZA (электронная система, предназначенная для автоматизации и обеспечения безопасности движения поездов, прим. ред.) на последних двух станциях метро на линии A, а именно на Náměstí Míru и Jiřího z Poděbrad», — сообщила пресс-секретарь пражского транспортного предприятия Анета Рехкова, добавив, что таким образом будет завершен трехлетний проект модернизации системы.

В течение обоих выходных дней в дневном режиме будет введен запасной трамвайный транспорт XA Nádraží Podbaba — Nové Strašnice, а также будет усилено движение на трамвайной линии 26 между остановками Dědina — Staré Strašnice/Radošovická.

Трамвай № 18 будет курсировать по измененному маршруту от Vítězné náměstí через Dejvická и Bořislavka до Červený vrch. Для поездки в аэропорт можно воспользоваться усиленной автобусной линией 100 от Zličín до конечной станции метро B.

В выходные дни будут завершены работы по укреплению скального массива у Вышеградского туннеля. Специализированная компания вручную установит защитные сетки на ослабленных участках скалы для укрепления после августовской грозы.

Работы потребуют временных ограничений движения в районе Вышеградского туннеля — проезд будет возможен только по коридору по рельсам со сниженной скоростью, при этом район останется доступным для велосипедистов и пешеходов.
транспорт Прага метро
