В выходные не будут ходить поезда метро на участке между станциями Dejvická и Želivského
27 сентября 2025
10:00
420
В выходные дни приостановлено движение поездов метро на участке между станциями Dejvická и Želivského, движение будет ограничено и в Вышеградском туннеле.
Работа десяти станций метро на зеленой линии A будет приостановлена 27 и 28 сентября из-за завершения модернизации устройств обеспечения безопасности поездов. Пассажиров будут переовзить трамваи XA.
«В эти выходные мы модернизируем устройство безопасности LZA (электронная система, предназначенная для автоматизации и обеспечения безопасности движения поездов, прим. ред.) на последних двух станциях метро на линии A, а именно на Náměstí Míru и Jiřího z Poděbrad», — сообщила пресс-секретарь пражского транспортного предприятия Анета Рехкова, добавив, что таким образом будет завершен трехлетний проект модернизации системы.
В течение обоих выходных дней в дневном режиме будет введен запасной трамвайный транспорт XA Nádraží Podbaba — Nové Strašnice, а также будет усилено движение на трамвайной линии 26 между остановками Dědina — Staré Strašnice/Radošovická.
Трамвай № 18 будет курсировать по измененному маршруту от Vítězné náměstí через Dejvická и Bořislavka до Červený vrch. Для поездки в аэропорт можно воспользоваться усиленной автобусной линией 100 от Zličín до конечной станции метро B.
В выходные дни будут завершены работы по укреплению скального массива у Вышеградского туннеля. Специализированная компания вручную установит защитные сетки на ослабленных участках скалы для укрепления после августовской грозы.
Работы потребуют временных ограничений движения в районе Вышеградского туннеля — проезд будет возможен только по коридору по рельсам со сниженной скоростью, при этом район останется доступным для велосипедистов и пешеходов.
«В эти выходные мы модернизируем устройство безопасности LZA (электронная система, предназначенная для автоматизации и обеспечения безопасности движения поездов, прим. ред.) на последних двух станциях метро на линии A, а именно на Náměstí Míru и Jiřího z Poděbrad», — сообщила пресс-секретарь пражского транспортного предприятия Анета Рехкова, добавив, что таким образом будет завершен трехлетний проект модернизации системы.
В течение обоих выходных дней в дневном режиме будет введен запасной трамвайный транспорт XA Nádraží Podbaba — Nové Strašnice, а также будет усилено движение на трамвайной линии 26 между остановками Dědina — Staré Strašnice/Radošovická.
Трамвай № 18 будет курсировать по измененному маршруту от Vítězné náměstí через Dejvická и Bořislavka до Červený vrch. Для поездки в аэропорт можно воспользоваться усиленной автобусной линией 100 от Zličín до конечной станции метро B.
В выходные дни будут завершены работы по укреплению скального массива у Вышеградского туннеля. Специализированная компания вручную установит защитные сетки на ослабленных участках скалы для укрепления после августовской грозы.
Работы потребуют временных ограничений движения в районе Вышеградского туннеля — проезд будет возможен только по коридору по рельсам со сниженной скоростью, при этом район останется доступным для велосипедистов и пешеходов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1492
18:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1297
13:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1099
09:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1560
22:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2549
20:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3002
19:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2199
17:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2511
15:15
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2617
15:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1722
11:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1640
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2616
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2050
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3003
17:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2323