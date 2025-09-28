Предотвратим приход к власти экстремистов. Тысячи людей в Праге вышли на митинг
28 сентября 2025
20:30
48
Около восьми-десяти тысяч человек собрались в воскресенье днем на Староместской площади в центре Праги на предвыборном мероприятии объединения Milion chvilek pro demokracii. Организаторы хотели привлечь внимание к тому, что после выборов в Палату депутатов могут попасть популистские и экстремистские партии и движения. По их мнению, это поставило бы под угрозу свободу и демократическое развитие Чешской Республики.
Люди пришли на мероприятие с флагами Чешской Республики, Европейского Союза и Украины. Они также принесли плакаты, например, с надписями «Мы не хотим здесь Россию».
Первым на сцену вышел бывший лидер движения Milion chvilek pro demokracii и его основатель Микулаш Минарж.
«Мы хотим показать, что существует и позитивный патриотизм, который говорит «нет» экстремистам», — заявил он в начале мероприятия. Он напомнил о последнем опросе общественного мнения, согласно которому избиратели прозападных партий мобилизуются. «Ничего еще не решено, давайте мобилизуем силы», — добавил Минарж.
«Пойдем на выборы, не давайте тем, кто хочет вернуть нас на десятки лет назад, в большевистский тоталитаризм, решать за нас», — призвал общественность посетить избирательные участки актер и директор театра Na Jezerce Ян Грушинский.
«В этом году от каждого из нас будет зависеть еще больше. Будет принято решение между добром и злом. Выбирайте добро. Святой Вацлав, будь с нами», — сказал в видеозаписи священник и писатель Марек Орко Ваха.
«Если мы не изменим наш подход к гибридной войне России, Путин повалит нас на лопатки, и для этого ему не понадобится ни одного выстрела. Кремль своей пропагандой разъедает западную демократию изнутри», — предупредил один из ведущих представителей «бархатной революции» Мартин Мейстрик.
Среди участников были также психиатр Радкин Гонзак, режиссер Вацлав Мархоул и уполномоченный правительства по правам человека Клара Лоренчикова.
Пусть не повторится то, что произошло в Словакии
Директор словацкой неправительственной организации VIA IURIS Катарина Баткова предупредила, чтобы в Чехии не повторилось то, что происходит в Словакии, где правительство ограничивает независимые СМИ, культуру и оппозицию. По ее мнению, важно, чтобы гражданское общество сплотилось. Среди прибывших в толпе была замечена и депутат Европейского парламента Дануша Нерудова.
Полицейские следили за порядком на мероприятии. Например, один из участников принес плакат с зачеркнутыми фотографиями Вита Ракушана, Петра Фиалы и свастикой и вступил в словесную и физическую перепалку с другим участником, которому не понравился плакат. Полицейские убедили пожилого мужчину убрать плакат.
Голоса за прозападные партии
Мероприятие является частью кампании «Десять до выборов», которая призывает каждого обратиться к десяти людям из своего окружения и поговорить с ними о важности выборов.
В последние дни организация «Миллион мгновений за демократию» также запустила призыв проголосовать на предстоящих выборах за одну из прозападных политических партий. По словам организаторов, его уже подписали десятки тысяч людей. Ассоциация хочет обратиться к людям, которые пока не определились, голосовать ли и за кого. Поэтому они организуют публичные мероприятия и дискуссии.
