Предотвратим приход к власти экстремистов. Тысячи людей в Праге вышли на митинг

28 сентября 2025

Около восьми-десяти тысяч человек собрались в воскресенье днем на Староместской площади в центре Праги на предвыборном мероприятии объединения Milion chvilek pro demokracii. Организаторы хотели привлечь внимание к тому, что после выборов в Палату депутатов могут попасть популистские и экстремистские партии и движения. По их мнению, это поставило бы под угрозу свободу и демократическое развитие Чешской Республики.