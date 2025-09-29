Чешское посольство в Москве стало мишенью для вандалов
29 сентября 2025
13:00
479
Вандалы испортили здание чешского посольства в Москве вульгарными надписями на чешском языке и рисунками того же характера.
Среди граффити появились ругательства на чешском языке «кокот» и «кунда» и изображения Владимира Путина.
Территория чешского посольства должна охраняться российской охраной, которая, однако, не смогла предотвратить бесчинства хулиганов.
«Посол лично передаст протестную ноту в Министерство иностранных дел. Мы будем требовать информацию о задержанных вандалах и компенсацию за материальный ущерб», — официально заявило чешское Министерство иностранных дел.
