Премьер Чехии решил в метро пообщаться с избирателями. Глава Минобороны показывала ему, как прокомпостировать билет
30 сентября 2025
08:00
«Билет у вас есть, вот турникет», — советовала министр обороны Яна Чернохова (ODS) премьер-министру Петру Фиале (ODS) в пражском метро. Лидер коалиции Spolu отправился по маршруту метро C от предвыборного митинга у станции I. P. Pavlova до станции Budějovická, где его ждала очередная встреча с избирателями.
Для Фиалы поездка на метро была необычным опытом. «Я даже не помню, когда это было в последний раз», — ответил он на вопрос Novinky. Он пояснил, что в роли премьер-министра путешествовать на общественном транспорте сложнее. «А в Брно у нас нет метро», — добавил он еще одну причину.
Фиалу сопровождали Чернохова и министр иностранных дел Ян Липавский. Политиков окружала толпа телохранителей и еще одна толпа журналистов и заинтересованных представителей общественности. Охрана пыталась резкими локтями в переполненном метро держать дистанцию от других пассажиров, премьер-министр вызывал ажиотаж на эскалаторах и на платформе.
Фиала отверг предположение, что поездка на метро была целенаправленной. «Я не притворяюсь. Я еду на метро, потому что мы хотели поехать вместе», — сказал он. «Я живу в Праге, хожу пешком, езжу на общественном транспорте совершенно обычно», — объяснила Чернохова.
Прежде чем премьер-министр направился в метро, он встретился со своими сторонниками на Тылове площади в непосредственной близости от станции И. П. Павлова. Его сопровождали ряд других пражских кандидатов от партии Spolu.
«Здесь не может править коалиция, которая создаст правительство национального предательства», — предупредил Фиала со сцены перед своими оппонентами. «Каждый голос важен, каждый голос будет решающим, и необходимо, чтобы вы, как пришли сюда в большом количестве, пришли и на выборы», — добавил премьер-министр.
Слушатели заполнили площадь у трамвайной остановки, большинство из них подошли к политикам, чтобы сфотографироваться, взять автограф или коротко поговорить. «Вы произвели на меня впечатление. Два месяца назад я не хотел идти на выборы, но когда я увидел вас выступающим в Гавличкове Броде, я изменил свое мнение», — поддержал Фиалу молодой человек, который пришел сфотографироваться с премьер-министром.
