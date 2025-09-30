Премьер Чехии решил в метро пообщаться с избирателями. Глава Минобороны показывала ему, как прокомпостировать билет

«Билет у вас есть, вот турникет», — советовала министр обороны Яна Чернохова (ODS) премьер-министру Петру Фиале (ODS) в пражском метро. Лидер коалиции Spolu отправился по маршруту метро C от предвыборного митинга у станции I. P. Pavlova до станции Budějovická, где его ждала очередная встреча с избирателями.