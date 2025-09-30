Чех получил штраф на 48 миллионов крон за контрабанду сигарет во Франции и 15 месяцев тюрьмы
30 сентября 2025
09:00
925
В понедельник суд во Франции приговорил чешского водителя к 15 месяцам тюрьмы за контрабанду 15 тысяч блоков сигарет. Он также получил штраф в размере двух миллионов евро (48,6 миллиона чешских крон) и запрет на въезд на территорию Франции на пять лет.
Мужчина находится под стражей с момента его ареста в прошлую среду. Он также должен выплатить 1000 евро (24,3 тыс. крон) в качестве компенсации Федерации производителей табачных изделий Drôme, которая подала гражданский иск.
«В понедельник, 29 сентября, чешский водитель грузовика был осужден уголовным судом в городе Валанс за перевозку контрабандных сигарет. Этот 51-летний мужчина был задержан в прошлый среду на автозаправочной станции на автомагистрали в Монтелимаре. В своем грузовике он перевозил 15 тысяч коробок контрабандных сигарет», — написал новостной сайт France Bleu. Он добавил, что мужчина согласился на контрабанду, надеясь на быстрый заработок.
«Роберт, так его зовут по имени, имеет базовую заработную плату в 800 евро в месяц (примерно 19 445 чешских крон, то есть чуть ниже уровня минимальной заработной платы в Чехии — прим. ред.). Он планировал закончить строительство своего дома в Чешской Республике. Однажды, когда он разговаривал с другими водителями грузовиков на пароме между Кале и Англией, он получил контакт одного поляка. Тот предложил ему перевезти табак», — пишет France Bleu, отметив, что чешскому водителю за поездку пообещали выплатить от 3000 до 4000 евро (примерно от 73 до 97 тысяч чешских крон).
Водитель был шокирован размером наказания
«Роберт разместил в прицепе грузовика, который арендовал у своего работодателя, тайник: стены из пакетов с шерстью, за которыми был спрятан контрабандный товар. В суде водитель грузовика утверждал, что не имел представления об объеме загруженного товара», — отметил сайт, добавив, что, по словам водителя, сигареты были загружены в Испании. Он якобы не знал конечного пункта назначения груза, по инструкциям он должен был остановиться недалеко от Лиона, где должен был получить дальнейшие указания. Те, кто его нанял, якобы уверяли его, что в случае раскрытия ему грозит лишь небольшой штраф. По данным сайта, прокуратура также сомневается, что работодатель водителя не знал, для чего используется грузовик.
«Водитель грузовика выглядел потрясенным и растерянным на скамье подсудимых. Он сразу же заявил, что обжалует приговор», — пишет France Bleu.
