Чех получил штраф на 48 миллионов крон за контрабанду сигарет во Франции и 15 месяцев тюрьмы

Новости 420on 30 сентября 2025 09:00 925

В понедельник суд во Франции приговорил чешского водителя к 15 месяцам тюрьмы за контрабанду 15 тысяч блоков сигарет. Он также получил штраф в размере двух миллионов евро (48,6 миллиона чешских крон) и запрет на въезд на территорию Франции на пять лет.