В пражском районе Кбелы убили 90-летнюю женщину, подозреваемый был задержан в течение нескольких минут

Новости 420on 30 сентября 2025 10:00 1066

Днем 29 сентября криминалисты раскрыли убийство пожилой женщины. Тело женщины было найдено в квартире в пражском районе Кбелы. Подозреваемый был найден полицией в течение нескольких десятков минут.