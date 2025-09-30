ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В пражском районе Кбелы убили 90-летнюю женщину, подозреваемый был задержан в течение нескольких минут

Новости 420on
30 сентября 2025
10:00
1066
Днем 29 сентября криминалисты раскрыли убийство пожилой женщины. Тело женщины было найдено в квартире в пражском районе Кбелы. Подозреваемый был найден полицией в течение нескольких десятков минут.
Все началось с сообщения, которое около 16 часов поступило в полицию по линии экстренной помощи о том, что в одной из квартир на улице Катусицкой в Праге найдена мертвой 90-летняя женщина.

«Полицейские на месте установили, что женщина получила травмы, которые не могла нанести себе сама. Поэтому на место выехали криминалисты, а расследованием всего происшествия занялись детективы из 1-го отдела», — сообщил Novinky полицейский пресс-секретарь Ричард Грдина.

Криминалисты сразу же начали собирать информацию, ведущую к одному конкретному человеку как подозреваемому. По информации Novinky, речь идет о 28-летнем мужчине, который не был родственником убитой женщины.

«Его удалось найти и задержать в течение нескольких десятков минут. Криминалисты квалифицировали случай как убийство», — добавил полицейский пресс-секретарь.

Задержанный оказался в полицейском участке. По словам людей из окружения, с которыми поговорил репортер Novinky, речь идет о мужчине, который был знаком с ней и иногда навещал пожилую женщину.
убийство полиция Чехия
