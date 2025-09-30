Высыхающий парк Židovské pece в Праге ждет ревитализация

Жилищное строительство и климатические изменения приводят к высыханию парка Židovské pece в Праге 3. Поэтому городской район решил подвергнуть одну из своих крупнейших зеленых зон отдыха генеральной ревитализации за 110 миллионов крон. Ограничения для посетителей будут лишь частичными. Работы с 1 октября этого года по сентябрь 2027 года будут проходить в четыре этапа, чтобы место оставалось доступным для прохода на протяжении всего этого времени.