Высыхающий парк Židovské pece в Праге ждет ревитализация

30 сентября 2025
13:00
Жилищное строительство и климатические изменения приводят к высыханию парка Židovské pece в Праге 3. Поэтому городской район решил подвергнуть одну из своих крупнейших зеленых зон отдыха генеральной ревитализации за 110 миллионов крон. Ограничения для посетителей будут лишь частичными. Работы с 1 октября этого года по сентябрь 2027 года будут проходить в четыре этапа, чтобы место оставалось доступным для прохода на протяжении всего этого времени.
Парк, расположенный к северу от бывшего грузового вокзала Žižkov, после реконструкции будет иметь на 155 деревьев больше. «Решение о реконструкции Židovské pece было принято на основе экспертной оценки текущего состояния парка. Если бы мы этого не сделали, парк начал бы умирать через несколько лет. Предложенные изменения обеспечат зеленый и цветущий парк на следующие 50 лет», — описал мэр третьего района Михал Вронский (TOP 09).

Помимо более густого покрытия зеленью, включая травы и луговые цветы, также планируется ремонт дорог и замена освещения. Парк пополнится небольшим кафе с туалетом, которого сегодня не хватает. Киоск, который посетители найдут в восточной части парка, будет предлагать напитки и небольшие закуски. Прилегающая крытая укрепленная площадка позволит разместить столы и стулья для отдыха.

«Реконструкцией парка мы реагируем на растущую посещаемость и хотим сделать его более приятным для всех посетителей. Однако в последние годы последствия климатических изменений ослабили его, поэтому мы стремимся усилить его биоразнообразие и способность удерживать воду», — пояснил советник Праги 3 по вопросам окружающей среды Ян Бартко.
