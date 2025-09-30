В Карловы Вары быстрее: новые участки трассы D6 ускорят поездки на запад Чехии
30 сентября 2025
19:30
В выходные дни, 28–29 сентября, для водителей открылись два новых участка автомагистрали D6 у населённых пунктов Хоржовичке и Хоржеседелы в районе Раковника общей протяжённостью 14,4 км. Таким образом, Дирекция дорог и автомагистралей (ŘSD) завершила строительство D6 в Среднечешском крае. Работы обошлись более чем в 3,8 млрд крон без НДС. Одновременно был введён в эксплуатацию новый комплекс зоны отдыха Колешов с 62 парковочными местами для грузовиков и 107 для легковых автомобилей, сообщил представитель ŘSD Вацлав Кобленц.
Министр транспорта Мартин Купка (ODS) подчеркнул: «D6 — одна из автомагистралей, строительство которой в последние годы значительно продвинулось. Мы делаем всё, чтобы магистраль от Праги до Карловых Вар была полностью готова к 2028 году». В Карловарском и Устецком краях продолжается строительство ещё 27 км D6.
Новая магистраль выведет транзитный поток из населённых пунктов и ускорит связь между столицей и Карловыми Варами. Участок у Хоржеседел соединяется с введённым в эксплуатацию в прошлом году отрезком у Крупе и имеет протяжённость более 9 км. В его составе 12 мостов и развязка Кнежевес. На пятикилометровом маршруте у Хоржовичек построено 6 мостов, развязка Йесенице и две шумозащитные стены длиной 1,2 км. Работы на обоих участках начались в начале 2023 года.
Генеральный директор ŘSD Радек Мятл отметил, что проблемными территориями на трассе I/6 были проезды через деревни Хоржеседелы и Хоржовички, создававшие значительную транспортную нагрузку. Завершение строительства D6 от Праги до Карловых Вар остаётся приоритетом: в этом году начато строительство участков Книнице–Бошов и Жалманов–Книнице общей протяжённостью 15 км. Подготовка двух последних участков в Карловарском крае — от Жалманова через Ольшова Врата до Карловых Вар — будет завершена в следующем году.
Из 114 км магистрали между Прагой и Карловыми Варами осталось достроить около 43 км.
