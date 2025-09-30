В Брно мужчина уснул у въезда в гараж. Из-за равнодушия людей он погиб

Несчастье произошло в сентябре прошлого года в Брно . Пьяный бездомный бродил по округе и в итоге спрятался от дождя в пассаже прямо рядом с въездом в подземный гараж. Там его обнаружил патруль муниципальной полиции.



Сотрудники пообщались с мужчиной, но в итоге оставили его на месте, несмотря на то, что он был в сильной степени алкогольного опьянения — около 3‰, как позже выяснили Сотрудники пообщались с мужчиной, но в итоге оставили его на месте, несмотря на то, что он был в сильной степени алкогольного опьянения — около 3‰, как позже выяснили врачи при вскрытии. После этого мужчина лег непосредственно при въезде в гараж и постепенно отполз на расстояние примерно метр от него.



На видеозаписях было видно, как люди равнодушно проходят мимо него; одна женщина даже упаковывает покупки в сумку прямо рядом с ним, а затем уходит. Примерно через полчаса в гараж въехал автомобиль. Из записи очевидно, что водитель совершенно не догадывался, что кого-то переехал. На это его обратила внимание лишь женщина, которая все видела. После этого водитель и женщина в растерянности метались вокруг машины. Из записи также следует, что за их действиями с интересом наблюдал пожилой мужчина, который затем спокойно ушел, не вызвав скорую помощь или полицию.





Злоупотребили властью?

Полиция затем начала выяснять, не совершил ли водитель причинение смерти по неосторожности, за что ему грозило наказание до шести лет лишения свободы. Однако расследование было прекращено весной этого года с выводом, что у водителя не было шансов увидеть лежащего бездомного из машины.



Впоследствии расследование приняло неожиданный оборот и сосредоточилось на возможном проступке муниципальных полицейских. Несколько дней назад двум полицейским действительно было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью служащего лица, а именно в том, что они не выполнили обязанность, вытекающую из их полномочий. Им грозит до пяти лет лишения свободы или Впоследствии расследование приняло неожиданный оборот и сосредоточилось на возможном проступке муниципальных полицейских. Несколько дней назад двум полицейским действительно было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью служащего лица, а именно в том, что они не выполнили обязанность, вытекающую из их полномочий. Им грозит до пяти лет лишения свободы или запрет заниматься профессиональной деятельностью, как подтвердила полиции Чешской Республики пресс-секретарь Андреа Цейнкова. Теоретически, например, полицейские должны были отправить мужчину в вытрезвитель.



Как заявил пресс-секретарь муниципальной полиции Якуб Ганем, городская Как заявил пресс-секретарь муниципальной полиции Якуб Ганем, городская полиция знает о возбуждении уголовного преследования в отношении двух сотрудников. «Еще в ходе предшествующего расследования мы сотрудничали с Полицией Чешской Республики, предоставляя все необходимые материалы, такие как записи с линии 156 или данные из информационной системы, и если это потребуется и далее, мы готовы оказать максимальное содействие», — сообщил Ганем.



Оба обвиняемых полицейских пока могут продолжать работать. «В уведомлении не содержалось никаких рекомендаций в отношении занимаемой должности или, например, информации об изъятии полицией разрешения на



Оба обвиняемых полицейских пока могут продолжать работать. «В уведомлении не содержалось никаких рекомендаций в отношении занимаемой должности или, например, информации об изъятии полицией разрешения на оружие , поэтому в соответствии с конституцией мы до возможного вердикта соблюдаем презумпцию невиновности», — напомнил пресс-секретарь.

По мнению адвоката Мартина Климко, который представлял интересы водителя автомобиля, с обвинением в адрес полицейских можно согласиться. «Я с самого начала указывал на их роль в этом инциденте. Если бы они выполнили свои обязанности, по моему мнению, трагических последствий можно было бы избежать», — отметил Климко.