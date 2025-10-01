ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Ческе-Будеевице скончалась самая пожилая жительница Чехии, рожденная в 1917 году

Новости и статьи
1 октября 2025
21:00
394
В Ческе-Будеевице в воскресенье в возрасте 108 лет умерла самая пожилая женщина в Чехии — Блажена Страхотова. Она родилась ещё при Австро-Венгрии 9 февраля 1917 года.
Блажена Страхотова, урожденная Фибихова, в 1939 году вышла замуж за Ярослава Страхоту, владельца завода по производству газированной воды, который был национализирован коммунистами после Февральского переворота 1948 года. 

Родом из Славичина, Страхотова часть жизни провела в Брно и Остраве. В 1970-е годы она вместе с мужем, с которым имела двух детей, переехала в Ческе-Будеевице. 
Свой 108-й день рождения она отметила в феврале этого года. 
история Кладбище Чехия пенсионеры
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1532
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИСТЫ: ВЫСЕЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ НЕ СОЗДАСТ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЧЕХОВ И НЕ СНИЗИТ АРЕНДУ
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
1140
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА УЛИЦУ ВЫСОЧАНСКУЮ В ПРАГЕ ИЗ-ЗА МИНЫ
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
857
ОБЩЕСТВО
ПАССАЖИРЫ ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА С 1 ОКТЯБРЯ СМОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬ 2 ЛИТРА ЖИДКОСТИ В РУЧНОЙ КЛАДИ
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
2306
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ СООБЩАТЬ О НАЕМНЫХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
988
ОБЩЕСТВО
КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1694
ПОЛИТИКА
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ К НАРОДУ: НАМ НУЖНО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ ОСТАВИТ СТРАНУ НА ПРОИЗВОЛ РОССИИ
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2240
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИАЛЫ ПРОЩАЕТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ С ГИГАНТСКИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕФИЦИТОМ В 286 МИЛЛИАРДОВ КРОН
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2270
ОБЩЕСТВО
ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЧЕХИИ В РОССИИ ПРЕКРАТИЛИ РАБОТУ
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1918
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫ ВАРЫ БЫСТРЕЕ: НОВЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ D6 УСКОРЯТ ПОЕЗДКИ НА ЗАПАД ЧЕХИИ
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2741
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА УСНУЛ У ВЪЕЗДА В ГАРАЖ. ИЗ-ЗА РАВНОДУШИЯ ЛЮДЕЙ ОН ПОГИБ
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1593
ОБЩЕСТВО
ВЫСЫХАЮЩИЙ ПАРК ŽIDOVSKÉ PECE В ПРАГЕ ЖДЕТ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
12:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1484
ПОЛИТИКА
ВЛАСТИ ЧЕХИИ ЗАПРЕТИЛИ НЕАККРЕДИТОВАННЫМ РОССИЙСКИМ ДИПЛОМАТАМ ВЪЕЗД В СТРАНУ
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2412
ОБЩЕСТВО
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КБЕЛЫ УБИЛИ 90-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1821
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ НА 48 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ ВО ФРАНЦИИ И 15 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ
08:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2294
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ РЕШИЛ В МЕТРО ПООБЩАТЬСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ПОКАЗЫВАЛА ЕМУ, КАК ПРОКОМПОСТИРОВАТЬ БИЛЕТ