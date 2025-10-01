В Ческе-Будеевице скончалась самая пожилая жительница Чехии, рожденная в 1917 году

Блажена Страхотова, урожденная Фибихова, в 1939 году вышла замуж за Ярослава Страхоту, владельца завода по производству газированной воды, который был национализирован коммунистами после Февральского переворота 1948 года.





Родом из Славичина, Страхотова часть жизни провела в Брно и Остраве. В 1970-е годы она вместе с мужем, с которым имела двух детей, переехала в Ческе-Будеевице.

Свой 108-й день рождения она отметила в феврале этого года.