В Ческе-Будеевице скончалась самая пожилая жительница Чехии, рожденная в 1917 году
1 октября 2025
21:00
394
В Ческе-Будеевице в воскресенье в возрасте 108 лет умерла самая пожилая женщина в Чехии — Блажена Страхотова. Она родилась ещё при Австро-Венгрии 9 февраля 1917 года.
Блажена Страхотова, урожденная Фибихова, в 1939 году вышла замуж за Ярослава Страхоту, владельца завода по производству газированной воды, который был национализирован коммунистами после Февральского переворота 1948 года.
Родом из Славичина, Страхотова часть жизни провела в Брно и Остраве. В 1970-е годы она вместе с мужем, с которым имела двух детей, переехала в Ческе-Будеевице.
Свой 108-й день рождения она отметила в феврале этого года.
