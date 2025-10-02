У Пражского выставочного центра теперь будут ходить только трамваи, автомобили там не проедут
2 октября 2025
12:30
565
Трамвай №17 больше не заканчивает свой маршрут у парка Стромовка. Масштабная реконструкция улицы U Výstaviště, повлиявшая на движение шести трамвайных линий, была завершена на десять дней раньше. Однако работы в окрестностях продолжаются, под мостом создается пешеходная зона, а дорожные знаки заранее показывают, что автомобили сюда не вернутся.
«Благодаря координации строительных работ удалось ускорить ремонт трамвайных путей на улице U Výstaviště. Возобновление движения коснулось линий № 1, 6, 14, 17, 25 и 93, которые с конца января курсировали по измененным маршрутам», — сообщила пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Рехкова о возобновлении движения трамваев в среду, 1 октября.
Реконструкция была частью скоординированной акции, в которой участвовали несколько городских компаний во главе с Технической администрацией коммуникаций. Она включает не только реконструкцию инженерных сетей, проезжей части и тротуаров, но и строительство новых уличных водостоков, уличного освещения и ревитализацию зеленых насаждений.
Строительные работы начались в конце января этого года с демонтажа дорог, а затем и трамвайных путей на участке от железнодорожного треугольника от кольца Výstaviště до съезда в подземный переход под железнодорожной линией Прага — Кралупы у перекрестка с улицами Za Elektrárnou и Bubenská.
«В рамках строительства, в соответствии с новым обликом уличного профиля, произошло выпрямление трамвайной линии. В районе остановки Výstaviště она имела форму удлиненной буквы S, которая исчезла в результате реконструкции», — отметила Ржехкова.
Однако вся улица пока остается разрытой. У остановки Výstaviště слышен стук молотков, и один кусок брусчатки за другим в руках рабочих становится частью нового покрытия тротуара. Знаменитый зеленый киоск Ferdinand с долгой историей остается закрытым прямо у остановки. За пределами проходов к остановке между ограждениями вся местность официально является строительной площадкой.
После завершения работ на тротуарах и дорогах, которые должны быть предварительно завершены в течение осени, в пространстве под новым железнодорожным виадуком и в месте поворота путей в Стромовку будет создана пешеходная зона.
