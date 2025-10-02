В Пльзене строится третий по высоте небоскреб в Чехии

Новости 420on 2 октября 2025 10:00 424

В Пльзене появится третье по высоте здание в Чехии. Жилой дом, башни которого достигают высоты 94 и 83 метра, носит название Sisters. За зданием, спроектированным архитектором Вацлавом Ульчем, стоит группа MIRAS Group Михала Фиктума.