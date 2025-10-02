ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Пльзене строится третий по высоте небоскреб в Чехии

Новости 420on
2 октября 2025
10:00
424
В Пльзене появится третье по высоте здание в Чехии. Жилой дом, башни которого достигают высоты 94 и 83 метра, носит название Sisters. За зданием, спроектированным архитектором Вацлавом Ульчем, стоит группа MIRAS Group Михала Фиктума.
Более 15 000 квадратных метров жилой и офисной площади, велнес-центр, смотровая площадка на верхнем этаже здания, откуда в хорошую погоду можно увидеть Альпы, и главное —26 этажей и 175 квартир. В Пльзене растет новый небоскреб — прямо рядом с отелем Škoda, который благодаря этому ждет капитальный ремонт.

О размерах сооружения свидетельствует и то, что для строительства комплекса потребуется около 16 100 квадратных бетона, 2 600 тонн стали и более 3 000 квадратных метров стеклянных панелей. Затраты в настоящее время оцениваются в полтора миллиарда. Изменения коснутся и прилегающей площади Českých bratří.

«Как уроженец города Пльзень я считаю, что городу нужен новый доминантный объект, который подчеркнет его современный облик», — говорит в интервью SZ девелопер Михал Фиктум, основатель строительной группы MIRAS Group. По его словам, проект будет лишь третьим по высоте жилым зданием в стране, но, с другой стороны, его высота не угрожает 102-метровой соборной башне Святого Варфоломея, которая является самой высокой церковной башней в Чешской Республике.

Пльзеньская компания MIRAS, например, стоит за строительством местного Triangl Park или жилого района Línská, а также построила 1 200 квартир на сумму около 6 миллиардов крон, в основном в Пльзене и его окрестностях.

Высотное здание — это не отдельный проект. Оно является частью более широкого плана по строительству многофункциональных домов на улице Челчицкого. Высотное здание будет его доминантой, кроме того, там будет отдельный жилой дом классической высоты, то есть пятиэтажный. Строительство закончится в течение 2028 года. Продажа квартир должна начаться в октябре этого года.

Стоимость проекта составляет примерно 1,5 миллиарда крон. Финансирование частично осуществляется из собственных средств компании, частично — из банковского кредита. Реконструкция отеля  Škoda должна обойтись примерно в 200 миллионов крон, а остальные 1,3 миллиарда уйдет на строительство многофункциональных домов, включая высотное здание.
реконструкция строительство Пльзень Чехия
